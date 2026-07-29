La Transenyera de Castellbell i el Vilar obre inscripcions

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha obert les inscripcions per participar en l'onzena edició de la Transenyera, que se celebrarà l'11 de setembre i que, enguany, incorporarà un vessant solidari. La prova, consolidada com una de les cites esportives de referència del municipi, destinarà part de la recaptació a la Fundació Althaia per contribuir a fer realitat la futura sala d'hemodinàmica de cardiologia de l'hospital.
Una cita consolidada que combina esport, natura i solidaritat
La Transenyera està coorganitzada per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i l'Associació Esportiva i Cultural Les Guineus. Després de superar els 500 participants en l'edició anterior, la voluntat dels organitzadors és tornar a reunir centenars de corredors i caminaires en una jornada que combina l'activitat física amb la descoberta de l'entorn natural del municipi.
La prova manté el seu objectiu de promoure la pràctica esportiva en un entorn de muntanya, però aquest any hi afegeix un component solidari amb la col·laboració amb la Fundació Althaia.
Dues modalitats per adaptar-se a tots els participants
La sortida es donarà des de la plaça Lluís Companys, al Burés, i els participants podran escollir entre dues modalitats.
La cursa de muntanya tindrà un recorregut de 15 quilòmetres amb un desnivell positiu de 800 metres, mentre que la caminada popular constarà de 8 quilòmetres i uns 200 metres de desnivell, pensada perquè persones de diferents edats i nivells físics puguin participar en la jornada.
Inscripcions obertes fins amb preus reduïts
Les inscripcions ja es poden formalitzar i inclouen la samarreta oficial de la prova, la bossa del participant, assegurança mèdica, avituallaments durant el recorregut, esmorzar, cronometratge amb xip per als corredors, entrada a la piscina municipal de Castellbell i el Vilar i la participació en els diferents sortejos previstos durant la jornada.
El preu de la cursa és de 20 euros, mentre que la caminada té un cost de 15 euros, reduït a 10 euros per als menors de 12 anys. Aquestes tarifes es mantindran vigents fins al 21 d'agost. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web de l'Associació Esportiva i Cultural Les Guineus.