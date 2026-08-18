El Kids&Us Manresa ja té definida la pretemporada 2026-27

El Kids&Us Manresa ja ha definit el calendari de la seva pretemporada abans de l'inici de la Lliga Endesa 2026-27. El conjunt manresà disputarà sis partits com a mínim entre el 30 d'agost i el 18 de setembre, dos dels quals corresponen a la Lliga Catalana. En cas de classificar-se per a la final de la competició catalana, el calendari de preparació incorporaria un setè compromís.
Tres partits per començar a preparar la temporada
El primer partit de la pretemporada del Kids&Us Manresa serà el diumenge 30 d'agost, a les 12 del migdia, contra el Cheshire Phoenix. El matx es disputarà a Navàs i servirà per posar en marxa el calendari de preparació de l'equip manresà.
Quatre dies més tard, el dijous 3 de setembre, arribarà el segon compromís, aquest cop davant l'ASISA Joventut. El partit es jugarà a 2/4 de 9 del vespre en un escenari tradicional de l'estiu: a Sant Julià de Vilatorta.
El tercer partit de preparació serà també a Sant Julià de Vilatorta, el diumenge 6 de setembre a 2/4 de 7 de la tarda, contra el Bàsquet Ilerna Lleida.
Aquests tres partits permetran al conjunt manresà avançar en la posada a punt abans d'afrontar els compromisos oficials de la Lliga Catalana.
El Barça i l'Andorra, rivals a la Lliga Catalana
La primera cita de la Lliga Catalana arribarà el dimecres 9 de setembre, amb un partit contra el MoraBanc Andorra a Tarragona, on es disputa la competició. El cartell de la pretemporada encara no concreta l'hora d'aquest encontre.
Dos dies després, el divendres 11 de setembre, el Kids&Us Manresa d'enfrontarà al Barça, també en el marc de la Lliga Catalana. En aquest cas, l'horari tampoc està definit en el calendari fet públic pel club.
El conjunt manresà té, per tant, dos compromisos ja previstos en aquesta competició, amb la possibilitat d'afegir-n'hi un tercer en cas d'arribar a la final que es disputarà el 13 de setembre.
Tancament de la pretemporada contra el Basquet Coruña
L'últim partit que figura actualment en el calendari serà el divendres 18 de setembre, quan el Kids&Us Manresa visitarà el Bàsquet Coruña. El partit començarà a les 7 de la tarda i es disputarà a la ciutat gallega.
D'aquesta manera, l'equip haurà completat almenys sis partits de preparació abans d'encarar l'inici de la Lliga Endesa. El calendari combina tres compromisos inicials de pretemporada amb els partits de la Lliga Catalana i un darrer test contra el conjunt gallec.