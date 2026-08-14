El Kids&Us Manresa completa el protocol integral d'avaluació mèdica i funcional

El primer equip del Kids&Us Manresa ha completat aquesta setmana les revisions de pretemporada amb un protocol que combina les habituals proves mèdiques amb una avaluació funcional individualitzada dels jugadors.
Les revisions mèdiques s'han dut a terme al Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep, mentre que les avaluacions funcionals s'han fet al Nou Congost, coordinades pels professionals de la Unitat de Readaptació Esportiva Integral.
Una fotografia de l'estat físic dels jugadors
Les proves funcionals permeten analitzar aspectes com la força, la capacitat de moviment, l'estabilitat, l'equilibri i les possibles asimetries dels esportistes. L'objectiu és disposar d'una fotografia detallada de l'estat funcional de cada jugador abans de l'inici de la competició.
Per fer aquestes valoracions, els professionals de la Unitat de Readaptació Esportiva Integral han traslladat al Nou Congost les màquines necessàries per registrar dades objectives durant diferents exercicis i salts.
La informació obtinguda permet fer un seguiment individualitzat dels jugadors al llarg de la temporada i posar els resultats a disposició del cos tècnic i dels professionals sanitaris. Aquestes dades poden servir tant per optimitzar el rendiment físic com per prevenir lesions i, quan sigui necessari, planificar processos de readaptació.
Dos nous metges al Centre de Medicina de l'Esport
Les valoracions mèdiques d'aquesta pretemporada han anat a càrrec del Dr. Bernat Morist i la Dra. Clara de la Torre, noves incorporacions al Centre de Medicina de l'Esport. Tots dos tenen trajectòria en l'àmbit de la medicina esportiva i han estat vinculats a l'assistència mèdica d'esportistes d'equips i competicions com el Barça Hoquei, el Girona FC, la Reial Federació Espanyola de Karate, la Reial Federació Espanyola de Futbol i la Reial Federació Espanyola de Natació.
Els professionals consideren que les revisions de pretemporada són una eina per conèixer l'estat de salut dels esportistes abans de l'inici de la competició, detectar possibles factors de risc i individualitzar-ne el seguiment.
Casaccia continuarà com a metge referent
Les revisions s'emmarquen en la col·laboració que la Fundació Althaia, a través de la Clínica Sant Josep, manté amb el Bàsquet Manresa. En aquest context, el Dr. Marcelo Casaccia continuarà per tercera temporada consecutiva com a metge referent del primer equip. Traumatòleg especialista en genoll, assumirà aquesta funció dins dels serveis mèdics que Althaia presta al club.