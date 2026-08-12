Laia Font afronta a Zagreb l'Europeu que obre el calendari cap al Mundial de Rotterdam

Manresa és present al Campionat d'Europa de gimnàstica artística que se celebra aquesta setmana a Zagreb amb la participació de la gimnasta de l'Egiba Laia Font, que competeix amb la selecció espanyola. La berguedana afrontarà aquest dijous a la tarda la classificació, primera cita d'una competició que també determinarà les classificacions individuals, per aparells i per equips.
Laia Font ja ha completat l'entrenament de pòdium a la capital croata i aquest dimecres tenen una jornada d'entrenament abans d'afrontar la competició. El seu entrenador Xavi Casimiro explica que l'equip espanyol arriba a la cita amb "bones sensacions" i amb l'objectiu de situar-se entre les vuit millors seleccions, que seran les que disputaran la final per equips de diumenge.
Laia Font competirà als quatre aparells
La classificació de dijous serà especialment important per a Font, que té previst competir als quatre aparells de la gimnàstica artística femenina. A banda de contribuir al resultat de la selecció, la seva actuació li permetrà optar a les diferents classificacions individuals.
"Competim el dijous a la tarda, dimecres tenim un dia d'entrenament lliure", explica Casimiro en referència al programa immediat de la gimnasta. El tècnic afegeix que de la jornada de dijous "sortirà la classificació individual i classificació per a aparells", mentre que la final per aparells es disputarà dissabte.
L'entrenador de l'Egiba també veu opcions que Espanya pugui allargar la seva participació fins diumenge. "Veiem un equip bastant compacte, creiem que podem posar l'equip a la final d'equips", assenyala. Per aconseguir-ho, la selecció haurà de situar-se entre les vuit millors de la classificació.
En l'àmbit individual, l'objectiu de Font és obtenir el millor resultat possible i, al mateix temps, intentar aconseguir una plaça en alguna de les finals per aparells. "A l'all-around (la classificació general individual) intentarem aconseguir el màxim possible", apunta Casimiro, que confirma que la gimnasta de l'Egiba competirà en les quatre especialitats.
L'Europeu, primer pas cap al Mundial
La cita de Zagreb representa també el començament d'un període competitiu de diversos mesos per a Font. El principal objectiu del tram inicial de temporada serà el Campionat del Món de Rotterdam, que se celebrarà a l'octubre.
"És a l'inici d'un període competitiu que en principi acaba el Mundial de Rotterdam a l'octubre", explica Casimiro. En aquest sentit, l'Europeu servirà també per començar a posar en pràctica el treball de preparació per a la cita mundialista. Després de Rotterdam, el calendari continuarà amb nous reptes internacionals i amb el camí cap a la classificació olímpica. Casimiro apunta que, un cop superat aquest primer tram, entraran en la preparació de la següent fase, amb l'objectiu de buscar la classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
La selecció espanyola femenina arriba, per tant, a Zagreb amb un doble objectiu: competir per situar-se entre les millors d'Europa i, alhora, continuar desenvolupant un projecte esportiu que té en el Mundial de Rotterdam una de les primeres grans fites de la temporada. Font serà una de les gimnastes encarregades de contribuir al resultat de l'equip en aquesta primera jornada de competició.