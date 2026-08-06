El Kids&Us Manresa reparteix els dorsals per a la propera temporada

El Kids&Us Manresa ha anunciat els dorsals que lluiran els seus jugadors la temporada 2026-27. Els tres jugadors que continuen de la campanya passada mantindran el mateix número que portaven. Hugo Benítez seguirà amb el 2, Ferran Bassas amb el 6 i Pierre Oriola amb el 29.
Dos jugadors, Èric Vila i Rafa Villar s'han disputat el dorsal 4. Vila ja el va dur a Gran Canaria, Breogan i Girona, mentre que Villar va fer el mateix a Baskonia i Lleida. El pivot seguirà amb el 4, mentre que Villar es mantindrà fidel a aquesta xifra i el durà per partida doble lluint el 44.
Pel què fa a la resta de jugadors Timmy Allen jugarà amb el 0, Lukasz Kolenda (1), Colby Jones (3), Lucas Beaufort (5), Pablo Tamba (8), Chibuzo Agbo (11), Nick Ongenda (14) i Yordan Mintxev (91).
La nova numeració que es va introduir al mon del bàsquet fa uns anys provocava que hi hagués pocs números correlatius dins una mateixa plantilla. Enguany, el Kids&Us Manresa tindrà ocupats tots els dorsals entre el 0 i el 6. El 8 també té propietari. Fins el 10 només queden per ocupar els números 7, 9 i 10. Però tampoc poden ser ocupats al ser dorsals retirats en homenatge a Joan Creus, Joan Peñarroya i Pep Pujolràs.