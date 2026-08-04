Xevi Pujol és el nou director esportiu del Barça de bàsquet

El Barça ha confirmat aquest dilluns al migdia que el manresà Xevi Pujol serà el director esportiu de la seva secció de bàsquet. Tot i que era un secret a veus, no ha estat fins iniciat el mes d'agost que la contractació s'ha fet oficial. Seva serà la responsabilitat de reconduir el rumb de la nau blaugrana.\r\n\r\nPujol va fitxar tot just fa un any per al Baskonia, amb qui va guanyar la Copa el passat febrer, després de tota una vida al Bàsquet Manresa on va exercir d'entrenador assistent abans de fer el salt als despatxos també com a director esportiu del club bagenc. De la mà de Pujol els manresans van aconseguir fites com la final de la BasketBall Champions League el 2022. A més, seus van ser els fitxatges de jugadors com Chima Moneke, Sylvain Francisco i Devin Robinson.\r\n\r\nL'any 2025 va ser considerat el millor director esportiu de l'ACB per la revista Gigantes.\r\n