Els Gegants de Viserta de Monistrol participen a la Postal de Gegants de Les Santes de Mataró

Els Gegants de Viserta de Monistrol de Montserrat han estat els protagonistes d'una de les cites més emblemàtiques del calendari geganter català en participar el passat dimarts, 28 de juliol, a la Postal de Gegants de Les Santes de Mataró. La invitació dels Gegants de Mataró, la Família Robafaves, suposa un reconeixement a la trajectòria, el valor patrimonial i la tasca de preservació de la tradició gegantera que du a terme la colla monistrolenca.
La Postal de Gegants és un acte singular de la festa major mataronina en què cada any la Família Robafaves convida una parella de gegants destacada del país. Les figures escollides són reconegudes per la seva història, el seu pes dins del panorama geganter i la dedicació dels seus portadors a la conservació de la tradició.
Un reconeixement a una tradició centenària
La colla de Monistrol ha rebut aquesta invitació amb orgull, ja que considera que posa en valor una tradició documentada al municipi des de l'any 1875. Amb aquesta participació, els Gegants de Viserta es converteixen en el segon conjunt del Bages que forma part de la Postal de Gegants, després dels Gegants de la Ciutat de Manresa, convidats l'any 2008.
El nom de l'acte prové de la tradició simbòlica segons la qual els gegants mataronins envien cada any una postal als convidats. La resposta escrita pels gegants participants es reparteix posteriorment entre el públic assistent.
Recepció institucional i cercavila
La jornada va començar amb una recepció institucional a l'Ajuntament de Mataró, on els Gegants de Viserta van ser rebuts per la Família Robafaves, l'alcalde de Mataró, David Bote, i diversos membres del consistori. Per part de Monistrol de Montserrat també hi va assistir l'alcaldessa, Núria Carreras.
Durant l'acte, les gegantes van rebre un ram de flors naturals per lluir durant la celebració, mentre que el gegant va ser distingit amb la medalla de la ciutat de Mataró, una distinció que reben les figures convidades a la Postal de Gegants. La recepció es va tancar amb el tradicional ball de l'Àliga en honor als convidats.
Posteriorment, els participants van protagonitzar una cercavila pels carrers del nucli històric fins a la plaça de Can Marfà.
Balls protocol·laris davant un públic nombrós
A la plaça de Can Marfà, els Gegants i Nans de Mataró i els Gegants de Viserta van interpretar els seus balls protocol·laris, acompanyats pels flabiolaires de la Família Robafaves i per la Cobla Xaloc. L'acte va reunir una gran afluència de públic, que va seguir amb entusiasme totes les actuacions.
La participació dels Gegants de Viserta a Les Santes va culminar al Portal de Barcelona, on la Família Robafaves va acomiadar els convidats amb un darrer ball conjunt, posant el punt final a una jornada que la colla de Monistrol considera un dels reconeixements més importants rebuts en la seva història recent.