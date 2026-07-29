La darrera inspecció d'Indústria a la mina de Súria va ser fa una setmana

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha traslladat aquest dimecres el condol del president de la Generalitat i del conjunt del Govern a la família, amics i companys de Pau Simon, el jove de 26 anys, veí de Sant Martí de Torroella, mort en accident laboral a la mina de Cabanasses, a Súria. En una compareixença de premsa acompanyat pels representants dels cossos d'emergència, de la delegada del Govern a la Catalunya Central i de l'alcalde de Súria, Dalmau ha qualificat els fets de "pèrdua irreparable".
"Sempre la pèrdua d'una vida humana és un fet irreparable per a qualsevol societat, per a qualsevol família, i fer-ho en el cas d'un jove de 26 anys assumeix el moment de dolor en el qual ens sumem", ha afirmat el conseller.
Exigència a les empreses i inspeccions periòdiques
Més enllà del condol, el titular de Presidència ha volgut llançar un missatge de "contundència i tolerància zero contra qualsevol accidentabilitat en el món del treball". Dalmau ha remarcat que la sinistralitat laboral "obliga no només a les administracions i als cossos d'emergència, sinó també a les empreses a extremar totes les precaucions".
En aquest sentit, el conseller ha explicat que des del darrer accident mortal registrat a la mateixa instal·lació l'any 2023 s'han anat realitzant inspeccions periòdiques. De fet, ha revelat que la darrera revisió per part de la Direcció General d'Indústria es va portar a terme "fa una setmana, el 21 de juliol".
Investigació oberta a entre 750 i 900 metres de profunditat
El conseller ha convalidat que el sinistre s'ha produït cap a dos quarts d'onze del matí a una profunditat d'entre 750 i 900 metres. En aquests moments, els equips d'investigació treballen sobre el terreny recollint informació "justament per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre". Les conclusions es traslladaran tant a la Direcció General d'Indústria com al jutjat d'instrucció encarregat del cas.
Finalment, Dalmau ha agraït el desplegament dels Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), destacant que s'ha activat un equip de suport psicològic tant a la mateixa explotació minera com al domicili de la víctima per acompanyar els familiars i els companys de feina en el procés de dol.