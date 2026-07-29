Mor un treballador de 26 anys en un accident laboral a la mina de Súria

Les sirenes han tornat a sonar a les mines de Súria tres anys després. Un jove treballador de 26 anys i veí de Sant Martí de Torroella, Pau Simon, ha mort aquest dimecres al matí a la mina de Cabanasses, a Súria, en patir un accident laboral a l'interior de les galeries. El jove portava anys treballant per a ICL.
Els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí. Segons ha informat la companyia ICL a través d'un comunicat oficial, l'accident s'ha produït quan l'operari es trobava en un dels minadors continus de l'explotació i s'ha vist sorprès per l'esfondrament d'un parament. Les primeres investigacions apunten que la víctima es trobava just al costat del minador quan s'ha produït el despreniment lateral de la galeria.
Evacuació de 240 miners i paralització de l'activitat
Immediatament després de l'accident, la companyia ha activat el protocol d'emergència i ha procedit a l'evacuació preventiva de tota la mina, on en aquell moment hi havia unes 240 treballadors. Com a senyal de dol, la direcció d'ICL ha interromput l'activitat a la resta d'instal·lacions d'Iberpotash.
La direcció de l'empresa ha lamentat profundament el sinistre, ha traslladat el seu condol a la família, companys i amics de la víctima i ha assegurat que s'estan investigant les causes exactes dels fets conjuntament amb les autoritats competents.
Investigació oberta pels Mossos i balanç d'atencions del SEM
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, la Policia de la Generalitat ha estat alertada poc després de les 11 pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) arran de l'accident a la mina de Súria. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de seguretat ciutadana i efectius de la Unitat de Subsòl del cos policial.
Agents de la Unitat d'Investigació dels Mossos han obert les diligències corresponents per esclarir les causes del sinistre, treballant amb la hipòtesi principal que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de les galeries. Els fets ja s'han posat en coneixement del jutjat de guàrdia i s'ha informat la Subdirecció General de Mines del Departament d'Empresa i Treball.
Per la seva banda, el SEM ha atès un total de tres persones a l'explotació minera. Més enllà de la víctima mortal, els equips d'emergència han traslladat un altre treballador en estat menys greu a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, mentre que un tercer afectat ha estat atès a l'indret sense requerir trasllat hospitalari. Per fer front a l'emergència, el SEM ha mobilitzat quatre ambulàncies i dos equips de psicòlegs per donar suport als companys i familiars del difunt.
CCOO reclama un "manteniment correcte" de la mina
CCOO ha assegurat que vetllarà perquè "s'aclareixin les causes" del sinistre i es depurin "les possibles responsabilitats". A més, ha exigit a la direcció d'ICL Iberia que "es posin totes les mesures de seguretat necessàries, així com un manteniment correcte de les instal·lacions de la mina" per garantir la seguretat dels treballadors, tot recordant que "no és el primer accident greu que es produeix".
Illa trasllada el condol a la família
D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el seu condol a la família i companys de la víctima mortal i ha expressat el seu agraïment als equips d'emergència i a tots els professionals que hi treballen. Illa ha explicat que s'ha posat en contacte amb l'alcalde de Súria per conèixer les darreres informacions sobre l'accident.
De Sant Martí de Torroella i emprenedor local
La víctima mortal, veí de Sant Martí de Torroella (Sant Mateu de Bages), era un jove emprenedor a la comarca. El passat mes de gener, Pau Simon, de 26 anys, havia inaugurat a Santpedor el gimnàs 24 hores S3 Fit Zone juntament amb el seu cosí, Joel Solà. El projecte havia tingut una molt bona acollida al municipi, on en pocs mesos ja comptava amb uns 200 usuaris.
Els antecedents tràgics a la mineria del Bages
L'episodi d'aquest dimecres se suma a un historial d'accidents mortals que han marcat l'activitat extractiva de la potassa d'ICL a la comarca del Bages durant l'últim decenni, tant a les instal·lacions de Súria com a l'antiga explotació de Vilafruns.
Tres geòlegs morts a Cabanasses el març del 2023
El predecessor immediat i un dels accidents més greus de les darreres dècades a la comarca va tenir lloc el 9 de març del 2023 a la mateixa mina de Cabanasses, a Súria. En aquella ocasió, tres joves geòlegs i enginyers -dos d'ells estudiants de màster del campus de la UPC a Manresa i un empleat de la companyia— van perdre la vida a 900 metres de profunditat com a conseqüència d'un desplaçament i la posterior caiguda d'un sostre de galeria.
Aquell sinistre va paralitzar l'activitat minera durant dies, va decretar jornades de dol oficial a la comarca i va obrir una investigació judicial per aclarir el compliment dels protocols de revisió i seguretat de les parets i sostres de la mina. Recentment, la jutgessa ha arxivat la causa penal que es va obrir per aquells fets.
El doble sinistre fatal a Vilafruns el juny del 2020
Abans de la tragèdia del 2023 a Súria, la mina de Vilafruns -situada entre els termes municipals de Balsareny i Sallent- va ser escenari de dos accidents mortals en menys d'un mes de diferència. El primer es va produir el 4 de juny del 2020, quan un treballador d'una empresa subcontractada va morir en caure-li a sobre una roca de grans dimensions a l'interior de la galeria. Poc després, el 25 de juny del mateix any, un segon operari va perdre la vida en un accident de característiques molt similars a la mateixa explotació.
Aquest doble sinistre va desencadenar protestes de la plantilla i va precipitar la decisió de la direcció d'ICL d'avançar el tancament definitiu de la mina de Vilafruns per concentrar tota la seva activitat a Súria.
Més víctimes mortals a les instal·lacions de Súria
L'historial d'accidents amb víctimes mortals a la planta de Súria inclou dos episodis més en l'última dècada, tots dos vinculats a tasques de manteniment. El gener del 2020, un operari de manteniment va patir un accident fatal a les instal·lacions de superfície mentre realitzava treballs en una cinta transportadora. Anys enrere, el desembre del 2013, dos treballadors van perdre la vida a l'interior de la mina de Súria quan es va desprendre el sostre sobre d'ells.