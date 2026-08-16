Mor el conductor d'un cotxe en sortir de la via a la C-37z a Manresa

El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge en una sortida de via a la C-37z, al terme municipal de Manresa, al Bages. Segons informa Trànsit, el sinistre viari mortal s'ha produït al punt quilomètric 90,70 de la C-37z i els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 9.15h.\r\n\r\nPer causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals. \r\n