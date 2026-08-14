Cardona presenta un projecte de 10,5 milions d'euros per revitalitzar el nucli antic amb el Pla de Barris

L'Ajuntament de Cardona ha presentat Cardona Viu, el projecte amb què opta a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya, amb una proposta d'inversió de 10,5 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031. La candidatura planteja 27 actuacions per transformar integralment el nucli antic, amb intervencions en habitatge, espai públic, sostenibilitat, activitat econòmica i cohesió social.
L'objectiu del projecte és combinar la preservació del patrimoni amb la recuperació de la funció residencial i econòmica del centre històric. L'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha defensat que "preservar-lo no és només conservar el patrimoni, sinó garantir que continuï habitat, actiu i ple de vida".
L'habitatge concentra gairebé la meitat de la inversió
La candidatura parteix d'una diagnosi que identifica diversos reptes al nucli antic. El 83% dels habitatges principals són anteriors a 1980, el 95% dels edificis de més de dues plantes no tenen ascensor i el 14% dels habitatges estan buits des de fa anys. A més, els espais verds només representen l'1% de la superfície del centre històric.
El projecte d'habitatge i preservació del patrimoni és el que concentra més recursos, amb 4,7 milions d'euros, el 44% del pressupost total. Entre les actuacions previstes hi ha la rehabilitació de la Casa dels Gegants per convertir-la en habitatge assequible, ajuts per rehabilitar habitatges i edificis privats, la instal·lació d'ascensors i mesures per millorar l'eficiència energètica.
"La rehabilitació del nucli antic només tindrà èxit si aconseguim consolidar la seva funció residencial", ha assenyalat la tinent d'alcaldia i regidora d'Urbanisme, Helena Arnaste.
Més espai verd i carrers més accessibles
El projecte reserva 1,5 milions d'euros per a la millora dels carrers i la mobilitat, amb actuacions als principals itineraris del nucli antic, la renovació coordinada dels serveis urbans, millores d'accessibilitat i la implantació d'un servei de transport públic a demanda.
La transformació verda disposaria de 2,4 milions d'euros. La proposta inclou la remodelació de la plaça de la Fira, la transformació del Parc del Miracle, la renaturalització de l'entorn de l'Ajuntament i de l'Arxiu Històric i una millora ambiental del carrer Graells.
Aquest conjunt d'actuacions vol incrementar els espais verds, reduir l'efecte illa de calor, millorar la gestió de l'aigua i adaptar el nucli antic als efectes del canvi climàtic.
730.000 euros per reactivar els locals buits
En l'àmbit econòmic, Cardona Viu preveu una inversió de 730.000 euros per recuperar plantes baixes i locals buits, impulsar una incubadora comercial i ampliar els espais de coworking. També es planteja reforçar els serveis de l'Agència de Desenvolupament Local i generar noves oportunitats per al comerç, l'emprenedoria i l'activitat econòmica.
El projecte incorpora igualment programes vinculats a la salut comunitària, les cures, la joventut, la igualtat, la cultura, l'ocupació i la participació ciutadana. També es preveu crear una Oficina Local del Pla de Barris que coordini les actuacions i en faci el seguiment conjuntament amb la ciutadania.
El 75% del projecte es finançaria amb el Pla de Barris
El pressupost global de la candidatura és de 10,5 milions d'euros. El 75% correspondria al finançament del Pla de Barris i Viles, mentre que l'Ajuntament de Cardona n'assumiria el 25%.
Aliste ha remarcat que el nucli històric està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i ha reclamat que la seva rehabilitació sigui "una prioritat del Govern". L'alcaldessa també ha destacat el suport rebut per part del teixit empresarial, la UBIC, els agents socials i els grups municipals del PSC i Junts per Cardona.
Ara serà la Generalitat de Catalunya qui valorarà les candidatures presentades a la convocatòria del Pla de Barris i Viles.