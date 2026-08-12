Martí Raurich guanya «El Somni» i farà pretemporada amb el Kids&Us Manresa

El projecte pioner El Somni, impulsat per la Fundació Bàsquet Manresa per obrir les portes de la màxima categoria a talents emergents, ja té guanyador. El jove jugador Martí Raurich ha estat el seleccionat per incorporar-se a la disciplina del Kids&Us Manresa i viure des de dins els primers quatre dies de la pretemporada del primer equip.
Una selecció exigent sota la mirada de Diego Ocampo
La iniciativa, presentada aquest mateix estiu per l'entitat bagenca i coordinada pel gerent de la fundació, Ander Mirambell, i l'entrenador del primer equip, Diego Ocampo, ha convocat als aspirants a les instal·lacions del Nou Congost per superar un conjunt de rigoroses proves físiques i tècniques. L'objectiu era detectar jugadors amb capacitat per seguir el ritme del bàsquet professional i oferir-los una experiència immersiva real.
Raurich, un exterior de 21 anys que la passada temporada va militat a les files de la SD Espanyol, s'ha imposat en el procés de selecció després de les jornades de proves.
"Molt content per veure que el treball de l'estiu ha tingut recompensa"
Raurich no ha amagat la seva satisfacció després de conèixer la resolució del cos tècnic i ha valorat molt positivament el nivell de les proves: "És una experiència molt xula, es nota que és un club molt professional i hem fet coses que als nostres clubs no fem".
El jugador afronta ara el repte d'integrar-se com un membre més en les sessions d'entrenament dirigides per Diego Ocampo: "Estaré molt content per poder veure que tot el treball fet durant l'estiu ha valgut la pena i ha tingut la seva recompensa. Ara tinc moltes ganes de veure si puc competir contra professionals i seguir el seu ritme", ha destacat el jugador.