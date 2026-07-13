El Kids&Us Manresa busca un jugador per completar els primers dies de pretemporada

La Fundació Bàsquet Manresa ha presentat una curiosa iniciativa pionera que oferirà a qualsevol jugador major de 18 anys l'oportunitat de formar part de la plantilla del Kids&Us Manresa durant el proper inici de la pretemporada. El projecte s'ha presentat aquest dilluns en una roda de premsa celebrada al Restaurant La Soca de Manresa on s'han detallat els requisits i el funcionament d'un procés de selecció que pretén obrir les portes del bàsquet professional a talents ocults o a esportistes que busquen una nova oportunitat en aquest esport. Els aspirants hauran de superar un conjunt de proves físiques i tècniques que estaran supervisades directament pel cos tècnic de l'entitat del conjunt bagenc.\r\n\r\nEl gerent de la fundació del club, Ander Mirambell, ha estat l'encarregat d'explicar el desenvolupament de les jornades de selecció al costat de Diego Ocampo, entrenador del primer equip, qui es responsabilitzarà de la supervisió en primera persona de tots els candidats. Segons han explicat els responsables de l'entitat, aquesta proposta innovadora busca connectar d'una manera diferent amb els aficionats i oferir una experiència immersiva real, una idea que el mateix Ocampo ha qualificat de procés bonic i divertit de veure tant per als tècnics com per als propis participants. Els seleccionats que superin correctament els talls establerts podran integrar-se en la dinàmica de treball de la primera plantilla i es convertiran, a efectes pràctics, en membres de ple dret del Kids&Us Manresa durant els primers dies de preparació de la nova temporada oficial.\r\n\r\nLes jornades de selecció se celebraran a les instal·lacions del Nou Congost durant el 12 i 13 d’agost. Per poder formalitzar la participació en aquest procés, tots els candidats interessats han d'inscriure's prèviament per via telemàtica accedint a l'apartat específic de la botiga en línia oficial del club. El procés té un cost associat de 80 euros per aspirant, una quantitat que inclou de manera directa l'entrega d'una equipació oficial personalitzada amb el dorsal escollit pel jugador, a més d'atorgar formalment el dret a participar en les sessions de proves programades per l'equip tècnic del conjunt manresà.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nDiego Ocampo garanteix la seva continuïtat al Kids&Us Manresa Xavier Sucarrats\r\n\r\n