Diego Ocampo garanteix la seva continuïtat al Kids&Us Manresa

El Kids&Us Manresa seguirà comptant amb la direcció des de la banqueta de Diego Ocampo. Malgrat tenir contracte en vigor, el tècnic havia estat objecte de rumors aquest estiu que el situaven lluny del Nou Congost. Però aquests rumors no han anat més enllà i el gallec seguirà la propera temporada al club bagenc. Ho ha assegurat "rotundament" en l'acte de la Fundació del club en què s'ha presentat la iniciativa per la qual el Kids&Us Manresa farà proves per trobar un jugador per fer els primers dies de la pretemporada.\r\n\r\nEl mateix Ocampo ha explicat que el seu equip té molt encarada la pretemporada amb la majoria de partits amistosos ja concertats, amb la celebració de la Lliga Catalana inclosa i amb l'inconvenient d'unes noves finestres FIBA a la darrera setmana del mes d'agost.\r\n\r\nOcampo també ha explicat que encara no sap quan estarà tancada la plantilla. "Anem al nostre ritme. Crec que anem bé i ens adaptem a les situacions. Els moviments que hi ha a tots els nivells ens afecten també a nosaltres", ha expressat el tècnic.\r\n