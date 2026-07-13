13 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Diego Ocampo garanteix la seva continuïtat al Kids&Us Manresa

Esports

El tècnic ho ha assegurat en un acte de la Fundació del club

  • Diego Ocampo ha assegurat la seva continuïtat al Kids&Us Manresa -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 19:29

El Kids&Us Manresa seguirà comptant amb la direcció des de la banqueta de Diego Ocampo. Malgrat tenir contracte en vigor, el tècnic havia estat objecte de rumors aquest estiu que el situaven lluny del Nou Congost. Però aquests rumors no han anat més enllà i el gallec seguirà la propera temporada al club bagenc. Ho ha assegurat "rotundament" en l'acte de la Fundació del club en què s'ha presentat la iniciativa per la qual el Kids&Us Manresa farà proves per trobar un jugador per fer els primers dies de la pretemporada.

El mateix Ocampo ha explicat que el seu equip té molt encarada la pretemporada amb la majoria de partits amistosos ja concertats, amb la celebració de la Lliga Catalana inclosa i amb l'inconvenient d'unes noves finestres FIBA a la darrera setmana del mes d'agost.

Ocampo també ha explicat que encara no sap quan estarà tancada la plantilla. "Anem al nostre ritme. Crec que anem bé i ens adaptem a les situacions. Els moviments que hi ha a tots els nivells ens afecten també a nosaltres", ha expressat el tècnic.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar