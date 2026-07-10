El Kids&Us Manresa coneix el calendari de l'Eurocup

L'Eurocup ha publicat el calendari de la fase de grups organitzat per setmanes però sense dir encara els dies concrets de cada partit. De la mateixa forma que la temporada passada, els partits es jugaran els dimarts i els dimecres.\r\n\r\nEl Kids&Us Manresa començarà la competició el 29 o 30 de setembre a la pista del PAOK de Salònica. La setmana següent, el 6 o 7 d'octubre, es viurà el debut al Nou Congost contra l'equip alemany de l'Ulm. La primera volta acabarà amb la visita del Mònaco a la capital del Bages. Els de Diego Ocampo jugaran a la primera volta quatre partits com a visitants i tres com a locals.\r\n\r\nLa segona volta viurà els mateixos enfrontaments i pel mateix ordre. Per tant, el Kids&Us Manresa jugarà quatre partits al Nou Congost i tres lluny de casa. El final de la primera fase no es presenta com el pitjor dels escenaris ja que l'equip manresà rebrà el Balkan Betograd i el Lietkabelis i l'acabarà visitant Montecarlo.\r\n