Manresa modifica el POUM per fer possible la construcció del nou pavelló del Congost

L'Ajuntament de Manresa farà un pas decisiu per impulsar el futur pavelló del Congost amb l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El canvi, que es debatrà al ple del pròxim 16 de juliol, és un tràmit imprescindible per poder construir el nou equipament esportiu, previst al costat de l'actual Nou Congost i amb una capacitat d'entre 5.500 i 6.000 persones.
Un canvi urbanístic clau per desencallar el projecte
La modificació del POUM és el primer gran pas administratiu perquè el nou pavelló pugui convertir-se en una realitat. El planejament vigent, aprovat l'any 2017, preveu un vial que travessa l'espai on s'ha d'ubicar el futur equipament. Amb el canvi urbanístic, aquest vial quedarà suprimit, fet que permetrà disposar d'una parcel·la contínua de prop de 13.000 metres quadrats qualificada com a equipament esportiu.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat que el govern municipal compleix així el compromís anunciat després de presentar, el passat mes de maig, l'acord de finançament amb la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el Consell Superior d'Esports. L'executiu local manté el calendari previst, que inclou la licitació de la redacció del projecte durant la tardor.
Un pavelló adaptat a les necessitats actuals
El futur pavelló substituirà el paper de gran equipament esportiu que fins ara exerceix el Nou Congost, inaugurat l'any 1992. Després de més de tres dècades de servei, l'Ajuntament considera que les instal·lacions actuals han quedat limitades tant per capacitat com per les exigències tècniques de les competicions d'alt nivell.
L'opció d'ampliar l'actual pavelló es va descartar per la seva inviabilitat tècnica, motiu pel qual es construirà un nou recinte just al costat, fet que permetrà gestionar conjuntament els dos equipaments.
El nou pavelló tindrà un aforament d'entre 5.500 i 6.000 espectadors i donarà resposta als requisits del Bàsquet Manresa per disputar competicions estatals i europees. Al mateix temps, també estarà preparat per acollir altres esdeveniments esportius, culturals i socials, i permetrà ampliar els espais d'entrenament per als clubs de la ciutat.
Obres a finals del 2028
Segons el calendari presentat pel consistori, la redacció del projecte executiu començarà durant el 2027 i s'allargarà aproximadament un any. Posteriorment, les obres es podrien licitar a principis del 2028 i iniciar-se a finals del mateix any. La construcció del nou equipament tindria una durada estimada de vint mesos.
Més espai per als vianants i nous aparcaments
La modificació urbanística també comportarà una reorganització important de l'entorn del Congost. Un dels canvis més destacats serà la transformació del vial que actualment voreja el cementiri municipal en un itinerari exclusiu per a vianants, amb recorreguts més accessibles i segurs entre els aparcaments, el transport públic i els equipaments esportius.
L'actuació s'integrarà amb la futura avinguda de l'Esport, actualment en construcció, que ha d'esdevenir l'eix vertebrador del sector i donar servei també al futur desenvolupament del polígon del Pont Nou II.
Pel que fa a la mobilitat, es crearan unes 200 noves places d'aparcament, que se sumaran a les ja existents fins a arribar a unes 800 places entre el Congost i la Plana del Pont Nou. L'objectiu és garantir una bona accessibilitat tant en el funcionament habitual de la zona esportiva com durant la celebració de grans esdeveniments.
Un dels projectes estratègics del mandat
Amb aquest pas urbanístic, l'Ajuntament considera que consolida un dels principals projectes estratègics del mandat. El nou pavelló ha de permetre reforçar el paper de Manresa com a referent esportiu, ampliar l'oferta d'equipaments de la ciutat i disposar d'un espai polivalent preparat per acollir activitats esportives, culturals i socials de gran format.