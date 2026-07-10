Junts lamenta que el nou pavelló del Congost no estarà en servei fins al 2030-31

Junts per Manresa ha carregat contra el govern municipal després de la presentació de la modificació puntual del POUM que ha de permetre construir el nou pavelló del Congost. La formació denuncia que l'executiu ha informat abans els mitjans de comunicació que els grups municipals de l'oposició i lamenta que, segons el calendari anunciat per l'Ajuntament, el nou equipament no pugui entrar en funcionament fins a la temporada 2030-31.
Crítiques per la manca d'informació prèvia
En un comunicat, Junts assegura que el govern municipal no va informar prèviament els grups de l'oposició sobre la modificació urbanística que es portarà al ple de la setmana vinent ni sobre el calendari d'execució del projecte.
La formació considera que aquesta manera de procedir evidencia una "manca de respecte institucional" i critica que les explicacions es donessin primer davant dels mitjans de comunicació. Segons Junts, els grups municipals haurien d'haver conegut abans els detalls d'un projecte que considera estratègic per a la ciutat.
Considera excessiu el calendari previst
Junts també qüestiona els terminis anunciats pel govern municipal. Segons el calendari presentat per l'Ajuntament, la redacció del projecte executiu s'iniciarà el 2027, les obres es licitaran a principis del 2028 i la construcció, amb una durada prevista de vint mesos, podria començar a finals del mateix any, fet que situa l'entrada en funcionament del nou pavelló durant la temporada 2030-31.
Per a la formació, aquest horitzó és "inacceptable", ja que considera que tant el Bàsquet Manresa com la resta d'entitats esportives de la ciutat necessiten amb urgència una nova instal·lació que ampliï la capacitat esportiva del Congost.
Junts defensa que hi havia alternatives per escurçar els terminis
El grup municipal recorda que ja havia plantejat diverses propostes per accelerar el projecte. Entre elles, destaca la possibilitat de licitar de manera paral·lela la redacció del projecte i el contracte de les obres, una fórmula que, segons assegura, hauria permès reduir considerablement els terminis administratius.
Segons Junts, aquesta alternativa hauria fet possible disposar del nou pavelló en un termini aproximat d'entre divuit i vint-i-quatre mesos des de l'inici de les obres.
La formació també afirma que fa més de dos anys que trasllada aquestes propostes al govern municipal i atribueix el calendari anunciat a una "manca de voluntat política" per agilitzar el projecte.
Reivindica consens en els grans projectes de ciutat
Junts insisteix que sempre ha considerat el nou pavelló una infraestructura estratègica per al futur de Manresa i assegura que ha ofert la seva col·laboració perquè el projecte avancés amb el màxim consens.
En aquest sentit, reclama que iniciatives d'aquesta envergadura es gestionin amb més transparència, diàleg institucional i participació dels diferents grups municipals. Tot i les crítiques, la formació assegura que continuarà defensant la construcció del nou pavelló, però exigeix que el projecte es desenvolupi amb més celeritat i amb una major voluntat de consens polític.