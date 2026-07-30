Callús s'oposa per unanimitat a la macroplanta de biogàs prevista a Sant Mateu de Bages

El ple de l'Ajuntament de Callús ha aprovat aquest dimecres per unanimitat una moció presentada pel grup municipal d'ERC en què expressa el seu desacord amb el projecte de la macroplanta de biogàs prevista al terme de Sant Mateu de Bages. El text demana a la Generalitat que no autoritzi la instal·lació mentre no quedi acreditat que els impactes ambientals, territorials i socials poden ser evitats, corregits o compensats adequadament.
El consistori reclama replantejar el projecte
La moció defensa el paper que les plantes de biogàs poden tenir en la transició energètica i en la gestió de les dejeccions ramaderes, però considera que la infraestructura plantejada per Nortegas no ha demostrat que sigui compatible amb els principis de proximitat, sostenibilitat, proporcionalitat i equilibri territorial.
El text també manifesta la preocupació pels possibles efectes sobre la mobilitat, els recursos hídrics, el paisatge, la qualitat de l'aire, la seguretat, les infraestructures i la qualitat de vida dels municipis de l'entorn, i critica la manca d'informació i de participació dels ajuntaments potencialment afectats durant les primeres fases de la tramitació.
Entre els acords aprovats, el ple insta la Generalitat a reconsiderar la ubicació i el dimensionament del projecte, a analitzar amb més profunditat les alternatives existents i a no autoritzar la planta si no es garanteix la seva viabilitat ambiental i territorial.
Un acord unànime
La moció ha rebut el suport dels set regidors presents al ple, sis d'ERC i un de Junts. Durant el debat, l'alcaldessa de Callús, Elisabet Hernández, ha explicat que l'Ajuntament ja ha traslladat a la Generalitat la necessitat que el municipi tingui un paper més actiu en la tramitació i ha anunciat que el consistori treballa en la presentació d'al·legacions.
Per la seva banda, el portaveu de Junts, Felip Pérez, ha destacat que, malgrat que el projecte feia temps que era objecte de debat, fins ara no s'havia abordat en una sessió plenària.
Callús s'afegeix a l'oposició de Súria
Amb aquest posicionament institucional, Callús s'afegeix a l'oposició expressada per l'Ajuntament de Súria, que també va mostrar el seu rebuig al projecte. Els dos municipis consideren que, tot i que la planta se situaria al terme de Sant Mateu de Bages, serien els més afectats per les conseqüències derivades de la seva proximitat als nuclis habitats.
En les darreres setmanes, tant els dos ajuntaments com les plataformes veïnals han reclamat una major participació dels municipis en la tramitació i més garanties sobre els possibles impactes de la infraestructura abans que la Generalitat prengui una decisió sobre la seva autorització.