Súria rebutja la ubicació prevista de la planta de biogàs projectada a Sant Mateu de Bages

El ple de l'Ajuntament de Súria ha aprovat una moció en què manifesta el seu desacord amb la ubicació prevista de la planta de biogàs projectada al municipi de Sant Mateu de Bages. El consistori considera que la instal·lació podria generar afectacions importants sobre els municipis veïns de Súria i Callús i demana que s'estudiïn alternatives d'emplaçament.
La moció s'aprova amb els vots del PSC i Junts
La moció, presentada pel grup municipal del PSC, va prosperar en la sessió plenària celebrada aquest dijous amb els vots favorables del PSC i Junts per Súria (8), els vots en contra d'ERC i Fem Poble (4) i l'abstenció del GIIS (1). Abans del debat es va aprovar la urgència de la proposta i es van rebutjar les esmenes presentades per ERC i Junts.
El text aprovat qüestiona que la planta s'ubiqui a poca distància del polígon industrial de la Pobla, a Súria, i del nucli d'Antius, a Callús, mentre que es manté allunyada dels principals nuclis habitats i dels espais amb més activitat econòmica del mateix municipi de Sant Mateu de Bages.
Reclamen una distribució més equilibrada dels impactes
Segons la moció, aquesta situació genera un "desequilibri territorial evident", ja que bona part de les afectacions derivades de l'activitat de la planta recaurien sobre municipis diferents del que tramita el projecte urbanístic.
El document també posa de manifest que Sant Mateu de Bages és el municipi més extens de la demarcació de Barcelona i considera que aquesta circumstància permetria valorar altres ubicacions que evitessin les preocupacions expressades pels municipis veïns.
Petició a la Generalitat i a Sant Mateu de Bages
L'Ajuntament de Súria insta la Generalitat a analitzar la conveniència territorial de l'emplaçament previst i a promoure l'estudi d'alternatives que considera més adequades. La moció també defensa les al·legacions presentades pel consistori durant la tramitació del projecte, que han permès impedir que el trànsit associat a la futura planta pugui circular per vies de titularitat municipal.
A més, el text fa una crida als grups municipals de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages perquè reconsiderin el seu posicionament i evitin la continuïtat de la tramitació en l'emplaçament actual, tenint en compte la preocupació expressada pels municipis afectats.
La moció es traslladarà a les administracions implicades
Finalment, el ple expressa la voluntat de continuar defensant els interessos de Súria davant actuacions que puguin comportar afectacions territorials significatives sense un repartiment equilibrat dels impactes entre els municipis implicats.
L'acord serà tramès als ajuntaments de Sant Mateu de Bages i Callús, als grups municipals del consistori santmateuenc, a la Direcció Territorial de Territori de la Catalunya Central i als departaments de la Generalitat competents en matèria de territori i urbanisme.