Junts acusa el Govern i Aloy de «capitular davant la pressió» amb la compra del Bloc 8

El grup municipal de Junts per Manresa ha carregat contra la decisió del Govern de la Generalitat i de l'Ajuntament de Manresa d'adquirir el Bloc 8 del passatge Tudela per incorporar-lo al parc públic d'habitatge. La formació considera que l'operació suposa una "capitulació davant la pressió" i assegura que transmet "el pitjor missatge possible a la societat".
Junts critica tant el fons com la forma de l'operació
Segons el grup municipal, és "gravíssim" que les administracions destinin 600.000 euros de diners públics a la compra d'un edifici de sis habitatges. Però, més enllà del contingut de la decisió, Junts també censura el moment en què s'ha anunciat.
La formació afirma que fer pública l'operació el 3 d'agost, en ple període de vacances, "només pot interpretar-se com un intent d'amagar una decisió que saben perfectament que generarà indignació entre molts ciutadans" i acusa tant el Govern de Salvador Illa com el govern municipal encapçalat per Marc Aloy d'actuar "amb nocturnitat i traïdoria política".
"La pressió no pot acabar obtenint recompensa"
Junts sosté que, si la compra respon a la pressió exercida per "determinats col·lectius", s'estableix un precedent "extraordinàriament preocupant". En aquest sentit, considera que un govern no pot transmetre la sensació que la pressió sobre una propietat privada acaba sent recompensada amb diners públics.
El grup assegura que aquesta actuació envia un missatge "devastador" a les famílies que treballen, paguen la hipoteca o el lloguer i estalvien durant anys per adquirir un habitatge. A parer de Junts, es dona la impressió que "qui genera conflicte, pressiona o força situacions acaba obtenint una resposta favorable de l'Administració", fet que, segons afirma, situa "la cultura de l'esforç" en un segon pla.
Defensa d'un altre model d'habitatge
Per a Junts, la compra del Bloc 8 no resol el problema de l'habitatge a Manresa, ja que només incorpora sis pisos al parc públic, mentre que el missatge polític que es projecta és molt més ampli.
La formació defensa que la crisi habitacional s'ha d'afrontar amb la construcció de centenars de nous habitatges, l'eliminació de traves burocràtiques, la rehabilitació de pisos buits i mesures que aportin seguretat jurídica als propietaris perquè posin els seus habitatges al mercat. També considera necessari facilitar que els promotors puguin construir els més de mil habitatges que, segons assegura, necessita la ciutat.
En aquest context, Junts conclou que el Govern de la Generalitat i l'executiu municipal han optat "pel titular fàcil, el pedaç i la rendició davant la pressió" i lamenta que, a més, hagin intentat fer passar la decisió desapercebuda aprofitant el mes d'agost.