Un ciberatac obliga a ajornar el ple de Moià que havia de debatre l'ampliació del polígon d'El Prat

Moià ha ajornat aquest dimecres el ple municipal que havia de votar l'aprovació inicial de la modificació puntual del planejament urbanístic del polígon d'El Prat després que l'Ajuntament hagi detectat un ciberatac als seus sistemes informàtics. Tot i la suspensió de la sessió, la cercavila i la concentració convocades per la plataforma Per un Moià Viu s'han celebrat i han reunit unes 100 persones per mostrar el rebuig a l'ampliació de l'escorxador i a la futura planta de biogàs.
Un atac informàtic obliga a ajornar la sessió
Segons ha explicat a NacióManresa l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, el consistori va detectar dijous passat un atac informàtic als seus servidors i des d'aleshores ha treballat conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i amb el Centre Criptològic Nacional per analitzar-ne l'abast.
Segons ha detallat, els organismes especialitzats han confirmat que s'han produït intrusions en diferents fitxers municipals, tot i que, de moment, no poden garantir si s'ha extret informació dels sistemes. Davant aquesta situació, l'Ajuntament també ha notificat els fets a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i ha informat els treballadors municipals.
Aquest dimecres al migdia s'ha completat la renovació de la xarxa informàtica municipal, però els responsables tècnics han considerat que encara no hi havia prou garanties per celebrar el ple amb normalitat. Guiteras ha assenyalat que existia el risc que el sistema de videoacta no funcionés correctament i que, d'acord amb la Secretaria municipal i amb el consens de tots els grups de l'oposició, s'ha optat per ajornar la sessió.
L'alcalde ha indicat que entre divendres i dilluns l'Ajuntament espera disposar d'un informe més complet sobre l'abast del ciberatac, moment en què es podrà fixar una nova data per al ple.
La protesta es manté malgrat la suspensió
Malgrat que la sessió plenària no s'ha celebrat, la plataforma Per un Moià Viu ha mantingut la cercavila i la concentració que havia convocat per mostrar el seu desacord amb la modificació urbanística. La mobilització ha reunit unes 100 persones.
La plataforma continua oposant-se tant a l'ampliació de l'escorxador com a la construcció d'una planta pública de biogàs al polígon d'El Prat. Considera que el projecte preveu multiplicar la superfície de l'escorxador per incorporar-hi noves activitats i que la planta de biogàs s'ubicaria massa a prop del nucli urbà.
Un projecte que acumula mesos de debat
El ple havia de debatre l'aprovació inicial de la modificació puntual del planejament urbanístic del polígon d'El Prat, una proposta que l'equip de govern defensa com la fórmula per regularitzar una situació urbanística pendent des de fa dècades i donar compliment a diverses resolucions judicials que afecten aquest sector industrial.
L'Ajuntament també sosté que la modificació permetrà impulsar una planta pública de biogàs destinada a gestionar recursos orgànics de proximitat, generar energia renovable i millorar la gestió dels recursos del territori, mentre que la plataforma ciutadana manté que el projecte continua sent contrari al resultat de la consulta popular no vinculant celebrada el gener passat, en què la majoria dels participants es van posicionar en contra de l'ampliació de l'escorxador i de la planta de biogàs.
La votació instoitucional haurà d'esperar ara a la convocatòria d'un nou ple, un cop l'Ajuntament disposi de totes les garanties tècniques sobre la seguretat dels seus sistemes informàtics.