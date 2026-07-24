El ple de Moià debatrà la modificació urbanística d'El Prat enmig d'una nova protesta ciutadana

El ple municipal de l'Ajuntament de Moià de dimecres vinent haurà de votar l'aprovació inicial de la modificació puntual del planejament urbanístic del polígon d'El Prat, un projecte que ha centrat el debat públic municipal dels darrers mesos. Mentre l'Ajuntament defensa que la proposta és necessària per regularitzar una situació urbanística pendent des de fa dècades i garantir la continuïtat de l'activitat econòmica, la plataforma Per un Moià Viu ha convocat una concentració de protesta coincidint amb la sessió plenària per reiterar el seu rebuig a l'ampliació de l'escorxador i a la construcció d'una planta de biogàs.
La concentració està convocada a 2/4 de 8 del vespre a la plaça de Sant Sebastià, davant de l'Ajuntament, després d'una cercavila que sortirà a 2/4 de 7 de la tarda des de la piscina municipal.
El govern reparteix un document per respondre els dubtes sobre el projecte
Coincidint amb la convocatòria del ple, el govern ha fet arribar a totes les llars del municipi un document de síntesi amb l'objectiu d'explicar els principals aspectes de la modificació urbanística i respondre les qüestions que, assegura, han generat més debat durant els darrers mesos.
Segons el consistori, la documentació tècnica que s'elevarà a aprovació inicial aporta informació contrastada sobre el projecte i permet aclarir aspectes com la capacitat prevista de l'escorxador, el trànsit de camions, la protecció del paisatge de Castellnou i de l'espècie Salvia valentina, la qualitat dels llocs de treball previstos, el funcionament de la futura planta pública de biogàs, la procedència dels residus, els sistemes de control ambiental i els beneficis energètics i hídrics associats.
L'Ajuntament sosté que la proposta té dos objectius estretament vinculats. D'una banda, regularitzar urbanísticament el polígon d'El Prat, afectat per diverses sentències judicials. De l'altra, permetre la construcció d'una planta pública de biogàs destinada a gestionar recursos orgànics de proximitat, produir energia renovable i millorar la gestió dels recursos del territori.
Segons el consistori, al polígon hi ha actualment una vintena d'empreses i més de 500 llocs de treball, i la modificació puntual del planejament és "l'única alternativa viable" identificada fins ara per donar compliment a les resolucions judicials i garantir la continuïtat de l'activitat econòmica.
L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, afirma que durant els darrers mesos "s'han expressat preocupacions legítimes i també han circulat interpretacions diverses sobre el contingut de la proposta" i considera que ara la ciutadania disposa d'una documentació tècnica completa perquè es pugui formar una opinió "a partir de dades verificables i no de rumors". També defensa que el futur del municipi "mereix un debat rigorós, serè i basat en informació contrastada".
La plataforma manté el rebuig i apel·la al resultat de la consulta popular
Per la seva banda, la plataforma Per un Moià Viu considera que la nova documentació no modifica l'essència del projecte i manté la seva oposició tant a l'ampliació de l'escorxador com a la futura planta de biogàs.
Segons l'entitat, la proposta que es portarà al ple continua plantejant multiplicar per sis la superfície de l'escorxador per acollir activitats diferents del sacrifici d'animals i situar la planta de biogàs encara més a prop del nucli urbà i del mateix escorxador, que considera que en podria ser un dels principals usuaris i beneficiaris.
La plataforma recorda també que el gener passat es va celebrar una consulta popular no vinculant en què 1.487 veïns van votar en contra d'aquests projectes i sosté que la justificació de l'equip de govern continua sent que aquesta és l'única alternativa possible per resoldre la situació urbanística del polígon.
La votació arribarà després de mesos de debat
L'aprovació inicial de la modificació urbanística arribarà després de mesos de debat ciutadà sobre el futur del polígon d'El Prat i de les implicacions de l'ampliació de l'escorxador i de la planta pública de biogàs.
Si el ple aprova inicialment el document, quedarà sotmès al corresponent període d'informació pública perquè la ciutadania i les persones interessades hi puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes abans de la seva aprovació definitiva.