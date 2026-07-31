Santpedor presenta al·legacions al Plater i rebutja el model de desplegament proposat

L'Ajuntament de Santpedor ha presentat al·legacions al Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya (Plater), en considerar que la proposta de la Generalitat no s'adapta a la realitat del municipi ni té en compte la planificació urbanística que el consistori ha elaborat per ordenar aquest tipus d'instal·lacions.
El govern municipal assegura que comparteix els objectius de descarbonització i de foment de les energies renovables, però discrepa del model plantejat pel Plater perquè considera que representa una imposició territorial que no incorpora les especificitats locals.
Reivindica la planificació municipal
L'Ajuntament recorda que ja va impulsar una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb l'objectiu de regular la implantació d'instal·lacions d'energies renovables a partir de criteris ambientals, urbanístics i paisatgístics, amb la voluntat de preservar la identitat i els valors del municipi.
Segons el consistori, aquesta feina prèvia no queda reflectida en la proposta del Plater, motiu pel qual ha decidit formular al·legacions durant el període d'informació pública.
Demana més capacitat de decisió per als municipis
Entre les peticions presentades, l'Ajuntament reclama que el Plater permeti als municipis definir la seva pròpia zonificació per a la implantació de les energies renovables d'acord amb les característiques del territori.
També sol·licita que es considerin aptes els espais que ja estan previstos en la modificació puntual del POUM de Santpedor i que les infraestructures associades als projectes, com ara les línies d'evacuació de l'energia, es projectin minimitzant l'impacte sobre el paisatge i el medi natural.
El procés continuarà amb una nova exposició pública
El termini perquè els ens locals presentessin al·legacions va finalitzar aquest 30 de juliol. Segons recorda l'Ajuntament, gràcies a un acord entre l'Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el Govern de la Generalitat, ara s'analitzaran les aportacions rebudes i s'elaborarà una nova proposta del Plater.
Aquest nou document tornarà a exposar-se al públic, fet que permetrà als municipis presentar una segona ronda d'al·legacions abans de l'aprovació definitiva del pla.