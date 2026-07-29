ERC reclama que Sant Fruitós executi la reurbanització pendent de l'entorn del nou CAP

ERC de Sant Fruitós de Bages ha reclamat al govern municipal que executi "sense més demora" les obres de reurbanització de l'entorn del nou Centre d'Atenció Primària (CAP), una actuació que considera necessària per garantir uns accessos segurs, ordenats i accessibles al nou equipament sanitari. El grup republicà recorda que el projecte va quedar preparat durant el mandat anterior i reclama a l'executiu local que expliqui en quin estat es troba la iniciativa, si disposa de pressupost i quin calendari preveu per licitar i iniciar els treballs.
ERC defensa que el projecte va quedar preparat durant l'anterior mandat
Segons expliquen els republicans, durant el mandat anterior, amb ERC al capdavant del govern municipal, es va impulsar el seguiment del projecte del nou CAP davant la Generalitat fins a aconseguir que l'equipament es construís. Paral·lelament, afirmen, l'Ajuntament va redactar i deixar preparada la proposta de reurbanització de la vorera i de l'espai públic situat davant del centre sanitari.
L'actuació prevista inclou la reordenació i el trasllat dels contenidors, la millora dels accessos per als vianants, la reserva d'espai per a les ambulàncies i els vehicles dels professionals sanitaris, l'adequació del pas de vianants i la dignificació de l'entorn amb una nova ordenació urbana i la plantació d'arbrat.
Els republicans critiquen que l'espai exterior continuï pendent d'adequació
ERC lamenta que, tot i que el nou CAP ja està acabat i en funcionament, "més de tres anys després" l'espai exterior continuï pendent d'adequació i les obres encara no hagin començat.
Per al grup municipal, aquesta situació és "difícilment justificable". En aquest sentit, sosté que el govern anterior va deixar enllestida la planificació del projecte i que la Generalitat va complir amb la construcció i posada en marxa del centre sanitari, de manera que ara correspon al govern municipal completar la transformació de l'entorn.
"Un equipament sanitari nou mereix uns accessos segurs, accessibles i ben ordenats. No té cap sentit tenir el CAP en funcionament i mantenir durant tant temps l'espai exterior pendent d'adequació", assenyala ERC en el comunicat.
Demanen explicacions sobre el calendari i el finançament de l'actuació
Els republicans consideren que el retard afecta especialment les persones grans, els usuaris amb mobilitat reduïda, els professionals sanitaris, els serveis d'emergència i els veïns que utilitzen diàriament aquest espai.
Per aquest motiu, insten el govern municipal a informar públicament sobre l'estat del projecte, a aclarir si disposa de partida pressupostària i a concretar quin és el calendari previst tant per a la licitació com per a l'inici de les obres.
ERC conclou que l'executiu local "arriba tard" i afirma que, després de més de tres anys, "cal deixar enrere la inacció i executar una obra que ja fa massa temps que hauria d'estar acabada".