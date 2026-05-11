El nou CAP de Sant Fruitós inicia la seva activitat assistencial

El nou Centre d'Atenció Primària (CAP) de Sant Fruitós de Bages ha iniciat aquest dilluns l'activitat assistencial després del trasllat des de les antigues instal·lacions. El nou equipament, completament reformat i ampliat, ha suposat una inversió de prop de 3,9 milions d'euros finançada pel Servei Català de la Salut i permetrà oferir una atenció sanitària amb més espais, millor organització i serveis adaptats a les necessitats actuals del municipi.
Un equipament més ampli i funcional
L'entrada en funcionament del nou CAP representa un salt qualitatiu per a l'atenció primària a Sant Fruitós de Bages. El nou edifici s'ha construït a partir de la reforma integral de l'antic edifici de la biblioteca municipal i la seva ampliació, amb l'objectiu de donar resposta al creixement del municipi i a les necessitats assistencials actuals.
El centre disposa de quinze consultes distribuïdes en tres plantes, amb espais més amplis i funcionals tant per als professionals sanitaris com per als usuaris. A la planta baixa s'hi ubica l'àrea d'accés principal i administrativa, una aula d'educació sanitària, l'àrea d'atenció no programada i diverses consultes de medicina general. També s'hi ha habilitat una segona entrada independent que permetria separar circuits assistencials en cas d'emergència sanitària.
A la primera planta hi ha les consultes de medicina general, odontologia i atenció a la dona, així com el despatx de treball social, espais administratius i zones de magatzem. La segona planta està destinada principalment a dependències per al personal, sales tècniques i espais de suport.
L'edifici incorpora dos patis interiors que aporten llum natural a les diferents dependències i milloren el confort dels espais de treball i d'atenció a la ciutadania.
Adults i pediatria, en un mateix espai
Una de les principals novetats del nou CAP és que concentra en un únic edifici l'atenció d'adults i de pediatria, serveis que fins ara es trobaven separats en dos espais diferents. Aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació entre professionals i oferir una atenció més resolutiva i eficient.
Des de la Regió Sanitària Catalunya Central han destacat que el nou equipament reforça l'atenció primària al territori i millora tant la qualitat assistencial com les condicions de treball dels equips sanitaris.
El gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, ha afirmat que "aquest nou CAP representa una aposta clara per enfortir l'atenció primària al territori i per apropar encara més els serveis de salut a la ciutadania". També ha remarcat que les noves instal·lacions "permeten millorar la qualitat assistencial, el confort i les condicions de treball dels professionals, i donen resposta a les necessitats actuals i futures de Sant Fruitós de Bages".
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha qualificat l'obertura del nou centre com "una fita molt important i una demanda històrica del municipi que avui es fa realitat". Segons l'alcalde, el nou CAP "dona resposta al creixement del poble i permet oferir una millor atenció sanitària als veïns i veïnes, amb uns espais moderns i adequats".
Homenatge al doctor Pere Morán Medina
El nou equipament porta el nom de CAP Sant Fruitós de Bages - Doctor Pere Morán Medina, en record del metge que va exercir durant disset anys al municipi i que és especialment recordat per la seva proximitat i implicació amb la població.
Amb aquesta denominació, el municipi i el Departament de Salut volen reconèixer la seva trajectòria professional i humana, així com el compromís que va mantenir amb la salut i el benestar dels veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages.