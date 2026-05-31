Les professionals del 0-3 es concentraran a Manresa per reclamar més recursos i reconeixement

La Plataforma pel 0-3 de la Catalunya Central ha convocat una concentració aquest dilluns 1 de juny a les 6 de la tarda davant dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central, a la carretera de Vic de Manresa. La mobilització s'emmarca dins la jornada de protesta educativa convocada arreu del país.
La plataforma, integrada per treballadores de la majoria d'escoles bressol del territori, vol visibilitzar la situació del primer cicle d'educació infantil i reclamar millores per a una etapa que consideren "fonamental" per al desenvolupament dels infants.
Reivindicacions del sector
Les professionals del 0-3 asseguren que les mesures anunciades fins ara no donen resposta a demandes històriques del sector, com la reducció de ràtios, l'ampliació dels recursos humans o la millora de les condicions laborals. També reclamen el reconeixement efectiu del primer cicle d'educació infantil com una etapa educativa "de ple dret".
Entre les principals reivindicacions hi ha la necessitat de situar les cures i les necessitats dels infants al centre de les polítiques educatives, garantir una educació inclusiva, universal i de qualitat des dels primers anys de vida i assegurar un finançament públic suficient.
Lectura d'un manifest
Durant l'acte es llegirà un manifest elaborat per la Plataforma pel 0-3 de la Catalunya Central, en què es recullen les principals demandes del sector i es defensa una mirada respectuosa cap a la petita infància.
Al matí, docents de la regió central estan convocats a pujar a Montserrat, on es portarà a terme una assemblea.