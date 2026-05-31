Els Diables de Manresa celebren 40 anys amb una massiva Trobada de Diables

El Barri Antic de Manresa ha viscut aquest dissabte una nova edició de la Trobada de Diables, que enguany ha tingut un caràcter especialment simbòlic amb la celebració del 40è aniversari dels Diables de Manresa. La jornada ha reunit moltes persones en un recorregut de foc i tabals pels carrers del centre històric.
La trobada, organitzada pels Diables de Manresa i els Diablons de Manresa de Xàldiga Tallers de Festa, ha comptat amb la participació dels Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú i de la Colla de Diables d'Esparreguera.
Benvinguda institucional i inici de la festa
La programació va començar a l'Anònima, on la regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, va donar la benvinguda a les colles participants en una edició marcada per les quatre dècades de trajectòria de la colla manresana, fundada l'any 1986. La festa va continuar al vespre amb una tabalada que va servir d'avantsala del recorregut de foc.
Recorregut pel Centre Històric
La cercavila va arrencar des de la plaça Gispert i va recórrer diversos punts del Barri Antic, com el carrer Talamanca, el passeig de la República, la plaça Llisach, el carrer de les Piques, el carrer Sant Miquel, la plaça Pedregar, la plaça del Carme i el carrer Cap del Rec.
L'activitat va culminar a la plaça Major amb l'espectacle final de cloenda, que va posar el punt final a una nit marcada pel foc, la música i la cultura popular.