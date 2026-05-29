El Traspunt estrena a Cardona una comèdia sobre pisos turístics i convivència caòtica

La companyia El Traspunt estrenarà aquest cap de setmana Primer primera, una comèdia de Jordi Santasusagna que aborda amb humor els efectes de la gentrificació turística i la desaparició de la vida veïnal als edificis convertits en apartaments turístics. Les funcions tindran lloc dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda al teatre Els Catòlics de Cardona.
L'obra, dirigida per Jesús Ratera amb la col·laboració de Joan Estruch, combina situacions absurdes, malentesos i un ritme frenètic per retratar una realitat cada vegada més present a moltes ciutats i pobles.
Una obra escrita fa vint anys que torna d'actualitat
Jordi Santasusagna va escriure Primer primera fa dues dècades i va ser la primera obra que va signar en solitari. En aquell moment, el text posava el focus en les promotores immobiliàries que expulsaven els veïns dels edificis per especular-hi.
Ara, l'autor ha revisat i actualitzat el text per adaptar-lo al fenomen dels apartaments turístics. "Vaig veure que a l'obra escrita fa vint anys, el problema de fons no havia desaparegut, sinó que, igual que un virus, havia mutat i s'havia fet més violent", explica Santasusagna.
La història gira al voltant de la Glòria i el Ferran, una parella que resisteix a l'únic pis no turístic d'un edifici ocupat gairebé íntegrament per apartaments vacacionals. La seva tranquil·litat es trenca amb l'arribada de la Micaela, una nova veïna imprevisible que desencadena un seguit de situacions delirants i confusions constants.
Humor i crítica social
La nova producció d'El Traspunt aposta per una comèdia esbojarrada però amb rerefons social. La convivència impossible, les identitats equivocades i el caos quotidià serveixen per reflexionar sobre la transformació dels barris i la pèrdua de vida comunitària.
La direcció va a càrrec de Jesús Ratera, que destaca especialment el treball interpretatiu del repartiment. "El repte de dirigir Primer primera ha estat incorporar la vessant còmica en uns actors que mai l'havien explorat. Ha estat una gran sorpresa veure que molts d'ells tenen grans dots per a la comèdia", assenyala.
L'obra també compta amb el retorn de Joan Estruch, que ja va participar en l'estrena original de fa vint anys, un fet que aporta complicitat i memòria a aquesta nova versió.