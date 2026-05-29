Setge judicial a l'Alternativa: propietaris de Cal Jorba tornen a l'atac

La Festa Major Alternativa (FMA) de Manresa ha denunciat una nova demanda judicial impulsada per propietaris de l'edifici Cal Jorba per expulsar les activitats de la plaça Puigmercadal. El col·lectiu recorda que la persecució judicial dura des de fa dos anys i adverteix que perdre aquest espai podria comportar, a la pràctica, la desaparició del model actual de festa.
La FMA denuncia una nova demanda
L'organització de la Festa Major Alternativa ha fet públic que ha rebut una nova demanda judicial presentada pel mateix grup de propietaris de l'edifici Cal Jorba que ja va iniciar accions legals l'any 2025. Aquell procediment encara està pendent de resolució, però ara la plataforma denuncia que la pressió judicial "s'intensifica" quan falta poc per a una nova edició de la festa.
Segons explica la FMA en un comunicat, aquesta nova acció representa "l'enèsima ofensiva" d'un grup reduït de persones que, des de fa anys, intenten posar fi a una celebració arrelada al centre històric de Manresa. Els denunciants al·leguen el dret al descans i al "silenci durant la festa major", mentre que l'organització defensa que les activitats només ocupen quatre dies l'any i formen part de la vida cultural i popular de la ciutat.
La Festa Major Alternativa considera especialment greu haver de preparar de nou la programació "sota l'amenaça constant de la suspensió" i alerta que un eventual trasllat fora del Puigmercadal podria posar en perill la continuïtat mateixa del projecte. En aquest sentit, remarquen que la plaça és un espai estretament vinculat a la identitat i al model autogestionat de la festa i que perdre aquest emplaçament podria significar-ne, de facto, la desaparició.
Crítiques a la normativa i defensa de la cultura popular
L'organització també critica el marc normatiu actual, que considera desfasat i poc compatible amb les expressions de cultura popular desenvolupades als centres urbans. Segons la FMA, "una minoria amb recursos econòmics utilitza la burocràcia i els processos judicials per atacar iniciatives populars i culturals arrelades al centre de la ciutat".
Durant els darrers anys, expliquen, s'han aplicat diverses mesures per reduir l'impacte acústic de les activitats. Entre aquestes actuacions hi ha la instal·lació d'un escenari cobert i la redistribució dels altaveus per disminuir la incidència directa del so als habitatges més propers.
Tot i aquests canvis, la FMA assegura que els demandants "no busquen convivència ni solucions", sinó "fer fora la festa de la plaça per motius ideològics i des d'una lògica individualista". L'organització defensa que la celebració contribueix a mantenir viu el centre històric i reivindica el paper de la cultura popular com a eina de cohesió social i participació ciutadana.
Crida a defensar la continuïtat de la festa
Davant aquesta nova ofensiva judicial, la Festa Major Alternativa fa una crida a la ciutadania a defensar la continuïtat del projecte i el dret a mantenir activitats culturals populars als espais públics del centre de Manresa.
"Entre totes defensarem la FMA i la vida del centre de la ciutat", conclou el comunicat difós per l'organització, que insisteix que la festa és patrimoni col·lectiu de diverses generacions de manresans i manresanes.