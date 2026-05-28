Castellbell i el Vilar i Rajadell participaran en la trobada internacional bastonera de Portugal

Els Bastoners de Castellbell i el Vilar i els Bastoners de Rajadell participaran a la 1a Trobada Internacional de Ball de Bastons i Ball de Pastorets, que se celebrarà del 29 al 31 de maig de 2026 a la ciutat portuguesa de Viana do Castelo. La iniciativa reunirà més de 300 participants entre balladors, músics, acompanyants i organització, amb la presència de 16 colles i grups d'arreu de Catalunya i Portugal.
La trobada neix amb la voluntat de projectar i compartir aquestes expressions de la cultura popular catalana més enllà del territori, creant espais de convivència, intercanvi cultural i connexió entre Catalunya i Portugal.
Cultura popular catalana amb presència bagenca
Les colles de Castellbell i el Vilar i de Rajadell seran dues de les catorze agrupacions catalanes de Ball de Bastons que participaran en aquesta primera edició internacional, que també comptarà amb una colla portuguesa i una de Ball de Pastorets.
Durant tres dies, els carrers i places de Viana do Castelo acolliran actuacions, cercaviles, espectacles i activitats vinculades a la cultura popular tradicional. El programa començarà divendres 29 de maig amb la inauguració d'una exposició dedicada al Ball de Bastons i un acte de presentació de les colles participants.
L'endemà, dissabte, hi haurà actuacions simultànies en diferents places emblemàtiques de la ciutat i un gran espectacle nocturn amb demostracions de Ball de Bastons, Ball de Pastorets i música tradicional. Finalment, diumenge se celebrarà una cercavila conjunta pels carrers de la ciutat amb la participació també de grups tradicionals portuguesos.
Una iniciativa per reforçar els vincles culturals
La trobada és fruit de la col·laboració entre la Delegació del Govern de Catalunya a Portugal, l'Ajuntament de Viana do Castelo i la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. L'objectiu és reforçar els vincles culturals entre territoris i donar projecció internacional al patrimoni immaterial català.
El president de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, Ramon Parés, ha destacat que la iniciativa vol ser "un espai de germanor, intercanvi i celebració entre cultures que comparteixen arrels, ritmes i tradicions populars profundament arrelades".
Viana do Castelo, situada al nord de Portugal i coneguda per la seva intensa activitat cultural i festiva, es convertirà així en l'escenari d'una gran celebració de la cultura popular catalana amb destacada presència bagenca.