El Baxi Manresa tanca la temporada rebent el Real Madrid en un horari absolutament impresentable (divendres, 18.00h. DAZN). Diego Ocampo no es queixa de l'horari del partit des del punt de vista del seu equip, però el trobat "injust si pensa en l'afició". Els bagencs es juguen la desena posició final amb el Río Breogan que jugarà dues hores i mitja més tard contra el Casademont Saragossa. El lloc final a la classificació podria no ser un detall menor ja que pot tenir implicacions directes en la presència en competicions europees. Per ser desè les combinacions son ben senzilles. El Baxi Manresa ha de guanyar el seu partit i esperar que els gallecs perdin davant un conjunt aragonès que s'hi juga la permanència a l'ACB.
El partit contra el Real Madrid podria ser l'últim d'una bona colla de jugadors. Ferran Bassas, Retin Obasohan, Eli Brooks, David Duke Jr, Louis Olinde, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu i Pauly Paulicap acaben contracte. Olinde serà baixa un cop més que ja no es troba al cent per cent i s'unirà a la baixa de llarga durada d'Hugo Benítez. Altres jugadors com Álex Reyes, Agustín Ubal i Hugo Benítez no acaben el seu vincle amb el club manresà però diversos rumors no asseguren la seva continuïtat al Nou Congost.
Dani Pérez ha estat un dels protagonistes de les darreres hores després d'anunciar que el duel contra el Real Madrid serà l'últim de la seva etapa al Baxi Manresa. Ocampo decideix la decisió com "de mutu acord. Estic encantat d'haver-lo entrenat. És una llegenda del Manresa però això ho celebrarem després del partit". Tot i això, no estalvia elogis cap al capità a qui defineix com "un exemple. És molt disciplinat i fa el què l'entrenador li demana". Ocampo es manté fidel al seu discurs de tota la temporada i només pensa en preparar bé el partit. "Volem jugar el millor possible contra un gran rival com el Real Madrid. Tenen molt talent. Després del partit analitzem les posicions però el més important és com competim".
El Real Madrid té assegurat el primer lloc de la fase regular passi el que passi aquest divendres. L'equip de Sergio Scariolo ha viscut uns darrers dies molt intensos amb la disputa de la Final Four que va perdre amb l'Olimpiacos. Els madridistes també han recuperat entre setmana el partit que tenien pendent contra el Baskonia.
El joc interior és el principal maldecap del Real Madrid. Walter Tavares i Alex Len han patit lesions importants que els faran perdre la resta de la temporada. A aquestes baixes s'hi va afegir durant la fase final de l'Eurolliga la lesió d'Usman Garuba. L'exNBA es va trencar el taló d'Aquil·les a les semifinals contra el València i estarà un any fora de les pistes. Per minimitzar aquestes baixes, el Real Madrid va fitxar ja fa uns dies el turc Omer Yurtseven.
Tot i les baixes que pateix el Real Madrid, Ocampo creu que "mai no és fàcil enfrontar-s'hi. Tant fa si juga un jugador o juga un altre. Han jugat molt bé i són primers de forma indiscutible. Estan competint molt bé i la Final Four ha estat increïble amb les baixes que tenen".