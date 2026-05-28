Manresa es reivindica com a epicentre del barroc català dins la nova «Primavera Barroca»

Aquest dimecres a la tarda s'ha presentat oficialment la Primavera Barroca, una iniciativa conjunta que unirà Manresa, Vic i Valls en una programació compartida dedicada a l'art i el patrimoni barroc català. El projecte desplegarà activitats i exposicions entre els mesos de maig i setembre amb la voluntat de reforçar la projecció cultural d'aquest període històric i crear una xarxa de col·laboració entre equipaments i institucions del país.
L'acte de presentació s'ha celebrat al Saló del Vigatà del Palau Moja de Barcelona i ha comptat amb la participació del director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs; les regidores de Cultura de Manresa, Valls i Vic -Tània Infante, Rosa M. Rovira i Bet Piella- i el delegat episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic, Dani Font Montanyà.
El Museu del Barroc de Catalunya, peça clau
Dins aquesta aliança cultural, Manresa hi tindrà un paper destacat a través del Museu del Barroc de Catalunya, declarat Museu d'Interès Nacional i considerat un dels eixos vertebradors del projecte.
La directora del museu, Anna Comas, va explicar durant la presentació que l'equipament manresà ja ha publicat les actes de les darreres Jornades d'Art Barroc, disponibles al web del museu, i que també coordinarà diverses activitats conjuntes vinculades a la Primavera Barroca.
Entre aquestes propostes hi haurà visites guiades, xerrades i iniciatives que connectaran les programacions de les tres ciutats participants amb l'objectiu de crear un relat compartit sobre el patrimoni barroc català.
Exposicions a Vic i Valls
La iniciativa també inclou exposicions destacades a les altres dues ciutats participants. A Valls, el museu de la ciutat acull una mostra dedicada a l'arquitecte Fra Josep de la Concepció, una de les figures rellevants del barroc català.
Per la seva banda, l'església de la Pietat de Vic serà l'escenari d'una exposició integral dedicada al pintor Marià Colomer i Parés. En aquesta mostra, el Museu del Barroc de Catalunya hi participarà amb la cessió de dues obres de la seva col·lecció.
Una xarxa per impulsar el patrimoni barroc
Durant la presentació es va posar en valor la col·laboració entre administracions, museus i entitats culturals per reforçar la difusió del patrimoni barroc català. La iniciativa compta amb la complicitat de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que consolida així el seu paper en la coordinació i promoció del patrimoni del país.
L'acte també va comptar amb la intervenció de Josep Barcons Palau, director del Festival Espurnes Barroques, que va repassar la trajectòria del certamen durant els darrers nou anys i va presentar alguns dels eixos de l'edició actual.
La presentació es va fer al Palau Moja, un edifici emblemàtic que conserva un dels conjunts pictòrics civils més importants del barroc català i que va servir d'escenari simbòlic per reivindicar la força i vigència d'aquest patrimoni cultural.