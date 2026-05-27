Ramon Mirabet substituirà Manu Guix a l'Abadal Music Fest per una pneumònia

Manu Guix no podrà actuar finalment aquest dissabte 30 de maig a l'Abadal Music Fest a causa d'una pneumònia que li impedeix pujar als escenaris. L'organització del festival li ha desitjat una ràpida recuperació i ha expressat la voluntat de poder-lo retrobar pròximament.\r\n\r\nPer substituir-lo, el festival ha anunciat la incorporació de Ramon Mirabet, una de les veus destacades del panorama musical català actual, que actuarà en directe aquest dissabte al celler Abadal.\r\n\r\nLa vetllada també comptarà amb l'actuació d'obertura de Diana Murr, encarregada d'iniciar una nit musical que es farà als espais del celler bagenc.\r\n