Charlie Pee, Joan Pera i Los Diablos, a la programació de Festa Major del Conservatori

La programació d'arts escèniques de la Festa Major de Manresa arrencarà enguany amb els espectacles de Charlie Pee, Joan Pera i Los Diablos al teatre Conservatori. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous 28 de maig a partir de les 10 del matí, tant a les taquilles com a través del web del Kursaal.
Els espectacles organitzats per Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) es traslladaran excepcionalment al Conservatori perquè durant l'agost està previst executar el canvi de butaques de la sala gran del Kursaal, tot i que l'actuació encara depèn de la resolució del procés de licitació.
Charlie Pee obrirà la programació
La programació començarà dissabte 29 d'agost a les 8 del vespre amb Pare nostre que estàs en el sostre, el nou monòleg de Charlie Pee. La còmica sabadellenca tornarà a actuar a Manresa després d'exhaurir entrades l'any passat amb Mamasita.
L'endemà, diumenge 30 d'agost, Joan Pera oferirà doble funció -a les 6 i a les 9 del vespre- amb L'auca del sr. Pera, un espectacle dirigit per Daniel Anglès en què repassa la seva trajectòria artística amb humor.
Los Diablos tancaran la programació
La música arribarà els dies 31 d'agost i 1 de setembre amb dues actuacions de Los Diablos, el grup liderat per Agustín Ramírez conegut per èxits com Un rayo de sol o Oh, oh, July.
Nova temporada d'Imagina't
La Festa Major també servirà per estrenar la nova temporada de la programació familiar Imagina't. Ho farà diumenge 30 d'agost a les 5 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om amb l'espectacle Toc, toc! Qui hi ha?, de la companyia Pampallugues Teatre.
Les entrades es podran adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.