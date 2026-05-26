«Un barri, moltes veus» explorarà la migració amb teatre social i realitat augmentada a Manresa

El proper dissabte 30 de maig es presentarà la mostra del projecte de teatre social Un barri, moltes veus, una iniciativa d'Els Carlins i Cia Sargantana que aborda la migració, els seus processos i la convivència en una societat cada cop més multicultural.
El projecte vol oferir un espai d'expressió a persones que han viscut processos migratoris, independentment dels motius, perquè puguin compartir experiències vinculades al desplaçament, la integració, la cultura d'origen i la seva vivència a Catalunya i a Espanya.
Un espai per compartir experiències vitals
La proposta planteja un espai obert on els participants poden reivindicar diferents aspectes del procés migratori i mostrar la seva personalitat i orígens, convertint el teatre en una eina de reflexió i expressió col·lectiva.
Les representacions s'han creat a partir d'un taller previ en què els participants han enregistrat les seves propostes escèniques.
Teatre amb realitat augmentada
Una de les particularitats del projecte és l'ús d'ulleres de realitat augmentada, a través de les quals el públic podrà veure les diferents representacions creades pels participants.
Les sessions tindran un format interactiu amb grups de 10 persones cada 30 minuts, a partir de 2/4 de 5 de la tarda.
Entrades i participació
L'activitat es podrà viure el dissabte 30 de maig i les entrades es poden reservar a través del web habilitat pels organitzadors.
La iniciativa convida el públic a experimentar una proposta immersiva que apropa les experiències de persones migrades a través del teatre social i la tecnologia.