26 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

Cultura i Mitjans

«Un barri, moltes veus» explorarà la migració amb teatre social i realitat augmentada a Manresa

El projecte d'Els Carlins i Cia Sargantana es mostrarà el 30 de maig amb sessions interactives per al públic

  • Els Carlins acollirà la proposta de teatre social -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de maig de 2026 a les 12:41

El proper dissabte 30 de maig es presentarà la mostra del projecte de teatre social Un barri, moltes veus, una iniciativa d'Els Carlins i Cia Sargantana que aborda la migració, els seus processos i la convivència en una societat cada cop més multicultural.

El projecte vol oferir un espai d'expressió a persones que han viscut processos migratoris, independentment dels motius, perquè puguin compartir experiències vinculades al desplaçament, la integració, la cultura d'origen i la seva vivència a Catalunya i a Espanya.

Un espai per compartir experiències vitals

La proposta planteja un espai obert on els participants poden reivindicar diferents aspectes del procés migratori i mostrar la seva personalitat i orígens, convertint el teatre en una eina de reflexió i expressió col·lectiva.

Les representacions s'han creat a partir d'un taller previ en què els participants han enregistrat les seves propostes escèniques.

Teatre amb realitat augmentada

Una de les particularitats del projecte és l'ús d'ulleres de realitat augmentada, a través de les quals el públic podrà veure les diferents representacions creades pels participants.

Les sessions tindran un format interactiu amb grups de 10 persones cada 30 minuts, a partir de 2/4 de 5 de la tarda.

Entrades i participació

L'activitat es podrà viure el dissabte 30 de maig i les entrades es poden reservar a través del web habilitat pels organitzadors.

La iniciativa convida el públic a experimentar una proposta immersiva que apropa les experiències de persones migrades a través del teatre social i la tecnologia.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar