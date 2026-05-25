Detingut a Navarcles per intentar atropellar un vigilant i amenaçar-lo de mort

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys i veí de Navarcles després d'un greu incident ocorregut diumenge al matí al municipi, en què va intentar atropellar un vigilant municipal i va proferir amenaces de mort contra els agents.
Els fets van passar poc abans de 2/4 de 8 del matí, quan el vigilant es trobava al costat del vehicle patrulla fent tasques de servei. Segons la informació policial, una furgoneta de color blau fosc es va dirigir directament cap a l'agent a gran velocitat amb la intenció d'envestir-lo.
L'agent va haver de saltar sobre el vehicle policial
Per evitar l'impacte, el vigilant municipal va haver de saltar sobre el capó del cotxe policial, una maniobra que li va provocar lesions a l'espatlla i al canell esquerre. Durant l'incident, la furgoneta va col·lidir amb el retrovisor del vehicle oficial. Abans de fugir del lloc a gran velocitat, l'home hauria proferit amenaces de mort contra el cos policial.
Posteriorment, segons els Mossos d'Esquadra, el mateix individu va protagonitzar un segon incident al poble després d'una maniobra temerària amb el vehicle. Quan una veïna li va recriminar l'acció, l'home va baixar del cotxe la va agredir amb un objecte i va causar danys al seu cotxe.
Antecedents per un episodi similar
Arran de les dues denúncies, els Mossos van iniciar una recerca que va culminar amb la detenció del sospitós a prop del Parc de l'Agulla.
L'home ja hauria protagonitzat un intent d'atropellament contra el mateix vigilant municipal un any enrere. El detingut té nombrosos antecedents policials.
Els Mossos d'Esquadra l'acusen dels delictes d'atemptat a agent de l'autoritat, amenaces, lesions i danys. L'agent afectat va requerir assistència mèdica i ha sol·licitat mesures cautelars.
Ha passat a disposició judicial aquest dilluns.