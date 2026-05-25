La Fira del Vapor recrearà els esports d'època a Sant Vicenç de Castellet

La Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet celebrarà aquest cap de setmana la seva 18a edició amb l'esport d'època com a gran protagonista. El certamen homenatjarà especialment el centenari de la construcció del camp de futbol municipal, inaugurat l'octubre de 1926, i convidarà el públic a participar activament en recreacions històriques, exhibicions esportives i activitats culturals repartides per diferents espais del municipi.
La presentació de la fira s'ha fet aquest dimarts al mateix camp de futbol, on l'Ajuntament ha detallat les novetats d'una edició que començarà excepcionalment divendres a la tarda amb activitats prèvies i que mantindrà la implicació de les entitats locals i l'animació al carrer durant tot el cap de setmana.
Divendres d'obertura amb divulgació i música
La programació arrencarà divendres amb l'obertura de l'espai de música i vermuts al Parc de les Escoles Velles. També es farà la xerrada divulgativa L'esport a Catalunya fa 100 anys: l'inici d'una passió ciutadana, a càrrec d'un professor de teoria i història de l'esport de la Universitat Ramon Llull.
La primera jornada inclourà també l'acte inaugural La flama de l'esport i es completarà amb un concert tribut al grup Hombres G.
Dissabte dedicat als esports d'època
La plaça Clavé es convertirà dissabte en el centre neuràlgic de la fira amb recreacions esportives inspirades en les primeres pràctiques de principis del segle XX. Durant tota la jornada hi haurà partides d'escacs, exhibicions de boxa, una pedalada popular batejada com La Clàssica del Vapor, una sessió de gimnàstica sueca i la cursa d'atletisme Les Milles del Vapor.
L'organització fa una crida perquè els visitants assisteixin vestits d'època i participin activament en les diferents propostes, pensades per recrear l'ambient esportiu dels inicis del segle passat.
Homenatge al centenari del camp de futbol
La jornada de diumenge estarà marcada pels actes commemoratius del centenari del camp de futbol municipal. A les 12 del migdia, la plaça de l'Ajuntament acollirà la representació històrica Gols, calç i sotanes.
A la tarda, l'escena Entre cultures i esports: un viatge en moviment sortirà també des de la plaça de l'Ajuntament i acabarà al camp de futbol municipal, on es disputarà una recreació d'un partit d'època amb la participació del Club Futbol Sant Vicenç 2018 i el Club Atlètic Vallhonesta.
Cultura popular, exposicions i gastronomia
El carrer Maria Gimferrer reunirà durant dissabte i diumenge les entitats participants a la fira, mentre que diversos espais del municipi acolliran cercaviles, teatre infantil, sardanes, jocs, artesania i activitats familiars.
La plaça de l'Ajuntament serà escenari de mostres de cultura popular amb l'Escola de Dansa de l'Esbart Dansaire Santvicentí i l'Associació Musical Castellet, a més de passejades de gegants.
Entre els altres atractius del certamen destaquen les exposicions Esport, indústria i modernitat, del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya; una mostra de maquetes ferroviàries modulars a escala a la plaça Clavé, i una exposició de maquetisme al vestíbul de l'Espai Ateneu.
També es mantindrà la ruta gastronòmica La Tapa del Vapor, amb la participació de deu establiments de restauració que oferiran tapa i beguda per cinc euros, així com els concursos de fotografia, vestits d'època i Instagram.
La fira es podrà seguir també a través d'una programació especial de Castellet Ràdio, que emetrà en directe dissabte i diumenge en franges de matí i tarda.