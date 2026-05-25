El Museu de l'Aigua i el Tèxtil millora l'accessibilitat dels seus equipaments

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil (MAT) de Manresa continua avançant en accessibilitat amb diverses actuacions de millora als seus equipaments. Les intervencions, vinculades al pla d'accessibilitat redactat l'any 2024, tenen l'objectiu de facilitar l'orientació, la mobilitat i l'experiència de visita de tots els públics, especialment de les persones amb discapacitat visual o auditiva.
Nous elements d'orientació i seguretat
Entre les actuacions destacades hi ha la incorporació de nous directoris de planta tant al Museu de l'Aigua i el Tèxtil com al Centre de l'Aigua de Can Font. També s'hi ha instal·lat nova senyalització tàctil de les plantes i dels lavabos, unes mesures pensades per millorar l'autonomia de les persones amb discapacitat visual.
A més, s'han col·locat vinils antimpacte als despatxos del MAT i al primer pis del Centre de l'Aigua de Can Font amb la voluntat de reforçar la seguretat i la visibilitat dels espais.
Una maqueta tifològica intel·ligent
Una de les novetats més destacades és la instal·lació d'una maqueta tifològica intel·ligent del Museu de l'Aigua i el Tèxtil. Aquest nou recurs permet conèixer i interpretar l'edifici a través del tacte i incorpora un plànol hàptic amb informació dels diferents espais del museu.
La maqueta també disposa de fotografies, audiodescripció i bucle magnètic per facilitar l'accés a la informació a persones amb dificultats auditives.
Millores en la informació als visitants
Pel que fa a la informació i orientació dels visitants, també s'ha renovat la senyalització informativa exterior del Centre d'Interpretació de la Séquia, situat al Parc de l'Agulla.
Paral·lelament, el museu ha treballat en l'homogeneïtzació de les audioguies dins la plataforma Visitmuseum amb la voluntat d'oferir una experiència més coherent i accessible.
Renovació de l'ascensor del MAT
Des del mes de gener també s'ha dut a terme la renovació integral de la cabina de l'ascensor del MAT. Aquesta actuació millora tant la funcionalitat de l'equipament com l'autonomia de les persones usuàries, ja que ara l'ascensor es pot utilitzar de forma autònoma sense necessitat de l'acompanyament del personal del museu.
Amb totes aquestes actuacions, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil reafirma el seu compromís amb l'accessibilitat universal i amb la millora contínua dels seus espais. Les accions s'han pogut dur a terme gràcies al suport de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.