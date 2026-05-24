Una fita mai vista: Anna Recuenco conquereix la frontera dels 49 metres

L'atleta de l'Avinent Manresa Anna Recuenco continua fent història en l'atletisme estatal. La manresana ha tornat a batre aquest cap de setmana el rècord d'Espanya sub16 de llançament de disc de 800 grams en aconseguir una marca de 49,19 metres durant el Campionat de Catalunya sub16, millorant així el registre de 48,95 metres que ella mateixa havia establert només una setmana abans a Mataró. Evidenment, s'ha proclamat campiona catalana de l'especialitat.
La nova plusmarca confirma l'extraordinari moment de forma de la jove llançadora bagenca, que no deixa d'encadenar rècords aquesta temporada. Amb aquest nou llançament, Recuenco es converteix en la primera atleta estatal sub16 capaç de superar la barrera dels 49 metres en aquesta disciplina.
Una progressió espectacular aquesta temporada
La temporada 2026 està suposant l'eclosió definitiva d'Anna Recuenco. El passat 31 de gener ja va sorprendre establint un nou rècord de Catalunya sub16 amb 43,92 metres, superant una històrica marca de Laura Redondo. Posteriorment, va anar millorant progressivament els seus registres amb llançaments de 48,02 i 48,18 metres abans d'assaltar, la setmana passada, el rècord estatal amb els 48,95 metres.
Ara, només set dies després, la manresana ha tornat a elevar el llistó fins als 49,19 metres, consolidant-se com una de les grans promeses dels llançaments a nivell estatal.
Referent català i estatal en els llançaments
Nascuda el 5 de febrer de 2011, Anna Recuenco està dominant amb autoritat la categoria sub16 en el llançament de disc. A més, la jove atleta de l'Avinent Manresa també és l'actual plusmarquista catalana sub16 en llançament de pes gràcies als 13,88 metres aconseguits el passat 2 de maig a Cornellà de Llobregat.
La seva progressió tècnica i competitiva està convertint la manresana en un dels noms propis de l'atletisme català i estatal de base, amb una evolució que no deixa de sorprendre setmana rere setmana.