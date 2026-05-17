Anna Recuenco bat el rècord d’Espanya sub16 de disc amb un llançament de 48,95 metres

L'atleta sub16 de l'Avinent Manresa Anna Recuenco ha signat aquest dissabte una nova fita històrica en el món de l'atletisme estatal. La jove llançadora manresana ha establert un nou rècord d'Espanya sub16 de llançament de disc (800 grams) amb una marca de 48,95 metres aconseguida durant la jornada prèvia del Campionat de Catalunya sub16 que es disputa a Mataró.
Amb aquest registre, Recuenco supera en 44 centímetres l'anterior rècord estatal, que estava en possessió d'Eva Maria Paulinne amb una marca de 48,51 metres. A més, la manresana també ha tornat a millorar el seu propi rècord de Catalunya, que ja havia rebaixat en diverses ocasions aquesta mateixa temporada.
Una progressió meteòrica aquesta temporada
La temporada 2026 està sent la de l'eclosió definitiva d'Anna Recuenco. El passat 31 de gener ja va sorprendre amb un llançament de 43,92 metres que li va permetre establir un nou rècord de Catalunya sub16, superant una marca històrica que ostentava Laura Redondo amb 41,42 metres.
La progressió de la manresana, però, no s'ha aturat aquí. El 12 d'abril va elevar el rècord català fins als 48,02 metres i, només unes setmanes després, el 9 de maig, el va tornar a millorar amb un registre de 48,18 metres.
Aquest dissabte, a Mataró, ha acabat de confirmar el seu extraordinari moment de forma amb els 48,95 metres que la situen al capdamunt de l'atletisme estatal sub16.
Un concurs molt regular
La sèrie de llançaments d'Anna Recuenco ha estat de gran nivell i molt regular. L'atleta de l'Avinent Manresa ha iniciat el concurs amb un intent nul, però després ha encadenat marques de 46,28 metres, 47,87 metres, 43,47 metres i finalment els espectaculars 48,95 metres en el cinquè intent, que li han valgut el nou rècord estatal. Ha tancat la competició amb un darrer llançament de 43,47 metres.
La seva actuació confirma la gran evolució tècnica i competitiva d'una atleta que, malgrat la seva joventut, ja s'ha convertit en una de les grans promeses dels llançaments catalans i estatals.
També líder catalana en pes
Nascuda el 5 de febrer de 2011, Anna Recuenco no només destaca en el disc. La manresana també és l'actual plusmarquista catalana sub16 en llançament de pes, gràcies als 13,88 metres aconseguits el passat 2 de maig en un control federatiu disputat a Cornellà de Llobregat.