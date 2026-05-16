El CB Navàs Viscola perd a Mollerusa i queda fora de la fase final d'ascens (82-67)

El CB Navàs Viscola no ha aconseguit accedir a la fase final d'ascens a Segona FEB després de perdre clarament a Mollerussa, 82-67, en un partit que els del Pla d'Urgell han definit a la primera meitat i on han destacat per la seva capacitat rebotejadora, amb 24 captures més que els bagencs. Amb aquesta derrota, els bagencs tanquen la temporada.
El CB Navàs ha aguantat el primer quart, que ha finalitzat 18-13. Abans del descans, però, els que havien estat campions del grup C-A han volgut resoldre la seva classificació per la via ràpida i han situat el 42-25 en el marcador a la mitja part.
Amb aquest avantatge, el joc s'ha equilibrat a la tornada dels vestidors, tot i que els navassencs no han pogut eixugar les diferències. Al final del tercer quart s'ha arribat amb 64-48 en el marcador, abans d'acabar el partit amb el 82-67 final.
Entre els bagencs, Bataller ha estat el jugador més valorat amb 16 punts, 4 assistències i 7 faltes rebudes.