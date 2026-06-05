«Beneïda feina!»: Montserrat es prepara per rebre el Papa entre 1.500 escolars i 8.000 fidels

Montserrat ultima els preparatius per a la visita del papa Lleó XIV del pròxim 10 de juny, un esdeveniment que el monestir considera històric i que reunirà milers de fidels a les places del santuari. El viceprior i coordinador de l'organització, Bernat Juliol, ha explicat que s'espera l'assistència d'unes 8.000 persones i la participació de 1.500 infants d'escoles cristianes de Catalunya.
Un esdeveniment històric per al mil·lenari de Montserrat
El coordinador dels preparatius per a la visita papal, el viceprior de Montserrat Bernat Juliol, ha qualificat l'arribada de Lleó XIV com un "fet històric" i també com un "segell final històric" a la celebració del mil·lenari del monestir. En una entrevista a l'ACN, Juliol ha explicat que l'última visita d'un sant pare a Montserrat va ser la de Joan Pau II l'any 1982 i ha admès que l'organització representa una feina "complexa", tot i que assegura que es viu "amb moltes ganes i molta il·lusió".
El viceprior ha destacat especialment que el pontífex coneix Montserrat perquè ja hi havia estat anys enrere quan era superior general dels agustins. Segons ha revelat, en una conversa recent amb l'abat de Montserrat, Lleó XIV li va expressar la seva devoció per la Mare de Déu de Montserrat i li va comentar que en conserva una imatge personal.
Un recorregut entre la multitud fins a la basílica
Tot i que encara no s'ha concretat si el Papa arribarà a Montserrat en cotxe o helicòpter, sí que està previst que faci el tram final fins a la plaça de Santa Maria en vehicle oficial. Des d'allà, Lleó XIV passarà caminant "pel mig de la gent" fins a les arcades de la basílica, on serà rebut pel pare abat.
El monestir calcula que unes 8.000 persones ompliran les diferents places del santuari, en una disposició similar a la que ja es va utilitzar durant els actes del mil·lenari celebrats l'abril de l'any passat. Segons Juliol, totes les places disposaran de cadires i pantalles gegants per seguir el res del rosari, que es farà a l'interior de la basílica.
Entre els assistents hi haurà també 1.500 infants d'escoles cristianes de Catalunya, que podran veure el pontífex de ben a prop durant el recorregut d'entrada al temple.
Rosari en català i possibles salutacions des del balcó
L'acte central inclourà unes paraules de benvinguda del pare abat, el res del rosari, una intervenció del Papa i el cant de la Salve i el Virolai a càrrec de l'Escolania. Juliol ha explicat que el rosari es farà principalment en català, amb algunes parts en llatí, tot i que ha admès que desconeixen en quina llengua parlarà Lleó XIV durant el seu discurs.
Un cop acabada la celebració religiosa, el pontífex pujarà a venerar la imatge de la Mare de Déu i també es contempla la possibilitat que surti al balcó de la façana de la basílica per saludar els fidels congregats a les places.
La visita es completarà amb un dinar privat del Papa amb la comunitat benedictina de Montserrat.
Places gairebé exhaurides
Pel que fa a l'assistència, el viceprior ha explicat que les places amb seient ja estan pràcticament exhaurides, tot i que encara queden espais disponibles a la zona del cremallera, on els assistents hauran de seguir l'acte drets. Les reserves es poden formalitzar a través del web de l'Abadia de Montserrat.