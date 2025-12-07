Montserrat clou la celebració del mil·lenari amb un balanç de 1.300 activitats i més de 600.000 visitants

El comissari del mil·lenari de l'Abadia de Montserrat, Bernat Juliol, ha fet un balanç molt positiu dels quinze mesos d'activitats i diu que han marcat un abans i un després. "El Montserrat de després del mil·lenari serà diferent al d'abans. Serà més proactiu i un Montserrat que vol estar més a prop de la gent i de la societat", ha afegit Juliol en declaracions a l'ACN. Des del setembre de 2024, s'han fet 1.250 activitats de tot tipus i unes 620.000 persones han assistit als actes organitzats amb motiu del mil·lenari.
El 7 de setembre del 2024 es van engegar els actes de celebració dels mil anys d'història del monestir de Montserrat amb un acte civil que va aplegar 600 persones a la basílica de Santa Maria. Aquest va ser el primer d'un total de 1.250 actes que s'han fet al llarg de quinze mesos i que culminaran aquest dilluns 8 de desembre. Entre les activitats hi ha hagut moments inèdits com ara la processó de la Moreneta el dia de la mare de Déu de Montserrat o l'aliança que el monestir va fer amb el Festival de Perelada per portar la música catalana a Roma.
Segons ha explicat el comissari del mil·lenari en declaracions a l'ACN, els actes han estat "molt variats" i Montserrat ha acollit esdeveniments de l'àmbit religiós, cultural, acadèmic, popular i solidari. "Des del principi vam dir que volíem que fos el mil·lenari de tothom. Que no fos una celebració de portes endins, sinó una celebració oberta a tothom perquè la història de Montserrat és la història de tots i cadascun de nosaltres", ha exposat Juliol. Creu que aquesta varietat d'activitats ha permès que s'acostés a Montserrat "un espectre molt important de la societat catalana" i, per això, valoren "molt positivament" la celebració.
De fet, Juliol creu que el mil·lenari ha servit per "apropar-se més" a la societat i que, d'alguna manera, "la gent tingués ganes de venir a Montserrat". "Els primers que hem après coses d'aquest mil·lenari som nosaltres, perquè hem fet moltes coses que no estàvem acostumats a fer", ha afegit. En aquest sentit, assegura que la celebració ha estat un "revulsiu" i un "catalitzador de moltes coses" i deixa clar que tenen ganes de continuar aquesta línia. "Evidentment no podem seguir el ritme que hem portat aquest any, però sí que és veritat que hem iniciat moltes col·laboracions amb moltes entitats i hem començat coses noves que tenim ganes que continuïn", ha exposat.
On també s'ha notat l'impacte del mil·lenari és a les xarxes. Segons les dades recopilades per l'abadia, durant aquests quinze mesos han tingut un 14,5 milions de visualitzacions a les xarxes socials, mentre que al canal de YouTube han registrat gairebé 1,6 milions de visualitzacions en tots els actes del mil·lenari que han publicat.