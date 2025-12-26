Cancel·lades les funcions de Sant Esteve de la Nit Viva de Fonollosa per previsió de pluja

La previsió de pluja per a les properes hores de Sant Esteve ha obligat l'organització de la Nit Viva de Fonollosa a cancel·lar les dues funcions previstes per a aquest divendres, a 1/4 de 7 i 2/4 de 8 de la tarda. Les persones que ja tenien entrada no han de fer cap gestió, ja que rebran automàticament la devolució de l'import en els propers dies.
De moment, continuen a la venda les entrades per a la doble sessió del cap de setmana, a les mateixes hores, dissabte 27 i diumenge 28 de desembre, tot i que l'organització revisarà la situació segons la previsió meteorològica del cap de setmana. La venda es realitza exclusivament per internet al web de la Nit Viva. El preu és de 12 euros, amb tarifa reduïda de 6 euros per a infants de fins a 12 anys i gratuïta per als menors de 4 anys.
La Nit Viva recrea la vida a pagès d'inicis del segle XX i compta amb la participació de gairebé 200 persones de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra, Castelltallat i rodalies. L'espectacle inclou 40 escenes distribuïdes pels carrers i interiors de cases centenàries del raval del Sastre.
L'organització és a càrrec del Grup de Teatre Faltagent, l'Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa i els veïns i veïnes de la vila i entorn, amb el suport de l'Ajuntament de Fonollosa, la Diputació de Barcelona i diverses empreses. La Nit Viva forma part de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya.