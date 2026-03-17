Sant Fruitós inaugura una exposició sobre Quila-Quila fruit de l'agermanament amb Sucre

El Museu de la memòria de la vinya i el vi de Sant Fruitós de Bages inaugurarà aquest dissabte 21 de març a les 11 del matí l'exposició fotogràfica Quila-Quila, patrimoni vivent, una proposta que posa en valor la cultura d'aquest territori bolivià i que s'emmarca en l'agermanament entre Sant Fruitós de Bages i Sucre.
Una mostra vinculada a la memòria i als drets humans
La inauguració coincideix amb la commemoració de la mort de Lluís Espinal, nascut al municipi i assassinat el 21 de març de 1980 a Bolívia. La seva figura simbolitza els vincles entre ambdós territoris i inspira aquesta iniciativa, que vol retre homenatge al seu compromís amb la justícia social, els drets humans i la dignitat dels pobles.
En aquest sentit, l'exposició no només presenta una proposta cultural, sinó que també esdevé un espai de reflexió sobre els valors que van marcar la trajectòria d'Espinal i que continuen vigents avui.
Retrat d'un patrimoni viu
La mostra ofereix un recorregut visual per les tradicions de Quila-Quila, un poble situat al sud-oest de Sucre i amb una gran rellevància històrica com a antic centre del territori del senyoriu Yampara.
A través de les fotografies, els visitants podran conèixer expressions culturals, formes de vida i elements patrimonials que defineixen la identitat d'aquesta comunitat, tot posant en relleu la riquesa i la diversitat cultural del territori.
Un pont entre comunitats
Tot i la distància geogràfica, Sant Fruitós de Bages i Sucre mantenen una relació d'agermanament que es reforça amb iniciatives com aquesta. La figura de Lluís Espinal actua com a nexe d'unió entre ambdues comunitats, afavorint el diàleg intercultural i la cooperació.
Amb aquesta proposta, el municipi reafirma el seu compromís amb la memòria històrica, la justícia social i la fraternitat entre pobles.
Fins a finals d'abril
L'exposició Quila-Quila, patrimoni vivent es podrà visitar fins al 30 d'abril en l'horari habitual del Museu de la memòria de la vinya i el vi.