L'ISCRVic tancarà el curs a Manresa amb dues microxerrades sobre ciència, fe, salut i espiritualitat

L'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic) clourà el curs 2025-26 a la seva seu de Manresa aquest dijous 11 de juny amb un acte obert al públic que inclourà dues microxerrades vinculades a noves assignatures del proper curs acadèmic. La sessió tindrà lloc a les 7 de la tarda al Casal de l'Església de Manresa.
Dues noves assignatures per al curs vinent
L'acte servirà per presentar dues de les noves matèries que l'ISCRVic incorporarà al curs 2026-27. La primera serà Ciència i Fe, a càrrec del professor Ricard Lázaro, que oferirà la microxerrada Els cometes, els eclipsis i la cronologia bíblica. Durant la intervenció explicarà com fenòmens astronòmics com els cometes o els eclipsis poden ajudar a datar esdeveniments històrics vinculats als textos bíblics, com ara el naixement de Jesucrist.
La segona proposta serà Salus: Salut i Salvació, impartida per Jordi Castellet, que parlarà sobre la relació entre espiritualitat, religió i benestar personal amb la microxerrada Salut i salvació. Castellet exposarà com una pràctica religiosa sana i una vida espiritual equilibrada poden contribuir a una vida més plena, intensa i saludable.
Una activitat oberta a tothom
La sessió es farà al Casal de l'Església de Manresa, situat al carrer Era del Firmat, i és oberta tant a l'alumnat de l'institut com a qualsevol persona interessada en aquestes temàtiques.
L'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic és un centre docent del Bisbat de Vic que imparteix estudis universitaris homologats de Ciències Religioses, amb matèries vinculades a la teologia, la filosofia i les humanitats. El centre desenvolupa la seva activitat entre les seus del Seminari de Vic i el Casal de l'Església de Manresa.
Inscripcions obertes fins al setembre
L'ISCRVic ja ha obert el període d'inscripcions per al curs 2026-27, que es podran formalitzar fins al 10 de setembre a través del web del centre. Les classes començaran el 21 de setembre.