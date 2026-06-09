Un gran desplegament de seguretat transforma Montserrat a 24 hores de l'acte papal

Montserrat ultima els preparatius per a la visita del papa Lleó XIV, prevista per aquest dimecres, en una jornada que el monestir preveu que aplegui unes 8.000 persones. Mentre el dispositiu de seguretat i les restriccions d'accés ja transformen l'entorn del santuari, els primers fidels han començat a arribar per assegurar-se un lloc en una visita que molts qualifiquen d'històrica. És el cas de la Montserrat Dalmau i la Tere Miquel, d'Igualada, que fa mesos que preparen la jornada. Viuen l'espera amb il·lusió davant d'una oportunitat que defineixen com "única" a les seves vides. Aquest dimecres, l'arribada al recinte només es podrà fer amb l'aeri o amb el cremallera, i serà imprescindible disposar d'una reserva prèvia.
L'arribada de Lleó XIV ja es fa notar als voltants del monestir. Pantalles gegants, tanques de seguretat i centenars de cadires ocupen les places de davant de la basílica. Tot plegat forma part de l'ampli dispositiu preparat per rebre els milers de fidels que s'hi concentraran aquest dimecres.
La visita també comportarà importants restriccions de mobilitat. L'accés per carretera quedarà limitat exclusivament als vehicles autoritzats, mentre que els visitants només podran arribar al santuari amb l'aeri o el cremallera. En tots dos casos, serà obligatori disposar d'una reserva prèvia per poder utilitzar el servei.
A més, el pàrquing de Montserrat tancarà aquest dimarts a les cinc de la tarda i l'accés general a la basílica quedarà restringit a partir de dos quarts d'una del migdia. Només es mantindrà l'accés a l'espai destinat a la veneració de la Mare de Déu.
Expectació i resignació
L'expectació per la visita també es percep entre els visitants ocasionals. Jesús Bautista, veí de Balaguer, ha arribat a Montserrat amb moto sense esperar-se el gran desplegament preparat per a la jornada. "Sabíem que venia el Papa, però no sabíem que estaria tot muntat així. Ha sigut una sorpresa", explica.
També la Carmen Paredes i el Josep Vidal, de Martorell, han coincidit amb els preparatius durant una de les seves visites habituals al monestir. "Es nota que hi ha alguna cosa diferent: moltes tanques, molta neteja i moltes pantalles", comenten. Tot i que no tenen previst tornar-hi dimecres per evitar les aglomeracions, consideren "imprescindible" que el pontífex inclogui Montserrat en la seva visita a Catalunya.
Resignació entre els paradistes
La jornada també tindrà afectacions per als paradistes de la muntanya. Micola Bença, responsable d'una parada de mató, lamenta que les mesures de seguretat els impedeixin treballar durant la visita. "Ens suposa una important pèrdua econòmica, però és el que hi ha. Demà ens quedarem a casa a descansar", afirma. Tot i això, admet que els dies previs han estat molt positius gràcies a l'elevada afluència de visitants.
Segons el programa previst, Lleó XIV arribarà a les places del monestir i recorrerà amb un vehicle el trajecte fins a la basílica entre els fidels congregats. També està previst que més de 800 alumnes d'escoles cristianes de Catalunya puguin veure'l en directe abans que participi en els actes litúrgics programats al santuari.
L'acte inclourà una salutació institucional, el res del rosari, una intervenció del Papa i la interpretació de la Salve i el Virolai per part de l'Escolania. Posteriorment, Lleó XIV venerarà la imatge de la Mare de Déu i sortirà al balcó de la façana per saludar els fidels congregats a les places abans de compartir un dinar privat amb la comunitat benedictina.