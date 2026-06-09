Manresa, com a escenari de l'espot institucional de benvinguda al Papa

Manresa ha assolit un notable protagonisme de cara a la visita del pontífex a Catalunya amb el rodatge de l'espot institucional de la Generalitat amb motiu de l'arribada del papa Lleó XIV. La filmació, que es va dur a terme el passat 18 de maig en diversos espais emblemàtics de la capital del Bages com el recinte cultural de l'Anònima, el Campus Universitari i el Museu del Barroc, serveix com a carta de presentació del país davant el Sant Pare. Sota el lema conceptual d'un "hola" com a nexe d'unió, la peça audiovisual enllaça la riquesa patrimonial, els paisatges de Montserrat i la cultura popular catalana en un metratge carregat de simbolisme que ja ha començat a emetre's a les principals plataformes.
Un viatge conceptual basat en la benvinguda i la trobada
L'anunci institucional s'estructura a partir de la paraula "hola" com un pont humà i universal, explorant la identitat i el tarannà d'un territori històricament definit com un poble de trobades. A través d'una successió de contrastos visuals i coreografies, el vídeo mostra com un simple gest de salutació connecta passat i present, la modernitat i les arrels, en un diàleg constant entre diverses cultures i generacions que conviuen al país.
Al llarg del metratge s'alternen escenes d'alta expressivitat artística en espais tancats amb imatges del patrimoni històric nacional, que inclouen des de les línies de la Sagrada Família i teatres romans fins a l'emblemàtica silueta del massís de Montserrat. La música, encapçalada per la interpretació d'un violoncel·lista i el so de les gralles, marca el ritme d'un relat que culmina amb la recreació del mític mosaic humà de l'estadi de Montjuïc durant els Jocs Olímpics del 1992, on es podia llegir la salutació de benvinguda.
El patrimoni manresà com a reclam audiovisual
La tria de Manresa com a plató principal d'aquesta campanya de la Generalitat referma el valor arquitectònic i la versatilitat de la ciutat per acollir grans produccions. L'antiga fàbrica de l'Anònima aporta el seu característic caràcter industrial, mentre que les instal·lacions del Campus Universitari evoquen els edificis moderns. Per la seva banda, les sales del nou Museu del Barroc de Catalunya aporten el contrapunt de la solemnitat i la bellesa artística ideal per a una rebuda d'aquestes característiques.
L'espot clou de manera directa adreçant-se a les autoritats d'aquestes jornades històriques. Mitjançant rètols en pantalla on es llegeix "Hola, Món" i "Hola, Papa Lleó XIV", la producció institucional tanca el seu recorregut amb un explícit "Benvinguts a Catalunya", un missatge de concòrdia que ha pres forma des del cor de la Catalunya Central.