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Sant Fruitós recupera peces del passat agrícola per preservar la memòria pagesa del municipi

Cultura i Mitjans

Una garbelladora i una pastera restaurades ja es poden visitar en dos espais públics gràcies a un projecte col·laboratiu

  • Pastera recuperada a Sant Fruitós de Bages -

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Publicat el 07 d’agost de 2026 a les 15:44

Sant Fruitós de Bages ha iniciat un projecte de recuperació i difusió del seu patrimoni agrícola amb la restauració i exposició de les primeres peces històriques vinculades al passat pagès del municipi. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració del Col·lectiu de Recerca Històrica i el Centre Ocupacional La Sagrera, vol preservar la memòria rural i acostar-la a la ciutadania.

Una garbelladora i una pastera obren el projecte

Les primeres peces recuperades són una garbelladora, instal·lada al Casal d'Entitats, i una antiga pastera, ubicada a l'Era de Cal Vallbona, davant del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi.

La garbelladora, cedida per Pere Torradas, és una màquina agrícola que antigament servia per separar i netejar els cereals segons la mida del gra, una operació imprescindible abans d'emmagatzemar-los o comercialitzar-los.

La pastera, per la seva banda, és un recipient tradicional que s'utilitzava per pastar el pa, deixar reposar la massa o conservar-hi el pa ja cuit.

Un projecte col·laboratiu per conservar el patrimoni

La iniciativa és fruit del treball conjunt entre el Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages i els usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera, que participen activament en les tasques de restauració i conservació de les peces cedides per particulars.

L'objectiu és recuperar elements representatius del patrimoni agrícola local i integrar-los en l'espai públic perquè veïns i visitants puguin conèixer millor la història pagesa del municipi.

La previsió és ampliar la col·lecció

L'Ajuntament preveu continuar incorporant noves peces històriques a mesura que es vagin restaurant. La voluntat és distribuir-les en diferents punts de Sant Fruitós de Bages per crear un recorregut patrimonial que contribueixi a preservar i divulgar aquest llegat agrícola.

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