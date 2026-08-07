Sant Fruitós recupera peces del passat agrícola per preservar la memòria pagesa del municipi

Sant Fruitós de Bages ha iniciat un projecte de recuperació i difusió del seu patrimoni agrícola amb la restauració i exposició de les primeres peces històriques vinculades al passat pagès del municipi. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració del Col·lectiu de Recerca Històrica i el Centre Ocupacional La Sagrera, vol preservar la memòria rural i acostar-la a la ciutadania.
Una garbelladora i una pastera obren el projecte
Les primeres peces recuperades són una garbelladora, instal·lada al Casal d'Entitats, i una antiga pastera, ubicada a l'Era de Cal Vallbona, davant del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi.
La garbelladora, cedida per Pere Torradas, és una màquina agrícola que antigament servia per separar i netejar els cereals segons la mida del gra, una operació imprescindible abans d'emmagatzemar-los o comercialitzar-los.
La pastera, per la seva banda, és un recipient tradicional que s'utilitzava per pastar el pa, deixar reposar la massa o conservar-hi el pa ja cuit.
Un projecte col·laboratiu per conservar el patrimoni
La iniciativa és fruit del treball conjunt entre el Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages i els usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera, que participen activament en les tasques de restauració i conservació de les peces cedides per particulars.
L'objectiu és recuperar elements representatius del patrimoni agrícola local i integrar-los en l'espai públic perquè veïns i visitants puguin conèixer millor la història pagesa del municipi.
La previsió és ampliar la col·lecció
L'Ajuntament preveu continuar incorporant noves peces històriques a mesura que es vagin restaurant. La voluntat és distribuir-les en diferents punts de Sant Fruitós de Bages per crear un recorregut patrimonial que contribueixi a preservar i divulgar aquest llegat agrícola.