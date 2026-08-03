Joan Anton Català protagonitzarà la Nit de l'Impuls Empresarial de Sant Vicenç de Castellet

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha anunciat que el físic, químic i divulgador científic Joan Anton Català serà el ponent convidat de la Nit de l'Impuls Empresarial 2026, que se celebrarà el darrer dijous de novembre. La seva conferència serà un dels actes centrals d'una vetllada que reconeix el teixit empresarial del municipi i vol posar en valor la iniciativa, la innovació i la capacitat emprenedora.
Una conferència vinculada a l'actualitat científica
L'edició d'enguany arriba en un context especialment rellevant per a la divulgació científica, marcat per les noves missions de la NASA al voltant de la Lluna i per l'eclipsi solar del 12 d'agost, un dels fenòmens astronòmics més esperats de les darreres dècades i que serà visible des de bona part de Catalunya.
Amb una àmplia trajectòria com a divulgador, Joan Anton Català acostuma a apropar la ciència al gran públic amb un llenguatge accessible. A Sant Vicenç de Castellet oferirà una ponència que, més enllà de l'astronomia, plantejarà una reflexió sobre la curiositat, la innovació, la presa de decisions i la necessitat d'explorar nous camins, valors que l'organització considera compartits entre la recerca científica i el món empresarial.
Una cita consolidada per al teixit econòmic local
La Nit de l'Impuls Empresarial s'ha consolidat com el punt de trobada anual d'empreses, persones emprenedores i agents econòmics de Sant Vicenç de Castellet. L'acte combina el reconeixement a les trajectòries empresarials amb la voluntat de generar espais per compartir experiències i impulsar noves oportunitats de col·laboració.
L'Ajuntament ha avançat que en les properes setmanes es donaran a conèixer la resta de la programació i s'obriran les inscripcions per assistir a aquesta nova edició de la trobada.